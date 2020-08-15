Lista de candidați pentru funcția de consilieri județeni a PNL Alba, validată de BPJ. Ion Dumitrel în fruntea listei

Lista candidaților Partidului Național Liberal pentru Consiliul Județean Alba a fost validată de către BPJ, Ion Dumitrel aflându-se în fruntea listei.
1. DUMITREL ION
2. HAȚEGAN MARIUS – NICOLAE
3. FULEA DUMITRU
4. CREȚU SIMION
5. CETERAȘ MARIUS – NICOLAE
6. NEGRUȚIU ADRIAN – EMIL
7. TĂTAR VIRGIL
8. ALBANI – ROCCHETTI SIMONE
9. CHIRIAC RAUL DUMITRU (Blaj)
10. COMȘA CĂTĂLIN – RĂZVAN (Cugir)
11. HĂRĂGUȘ SILVIA – ALINA
12. PONORAN TUDOR
13. MOCAN MARIA – MIRELA (Arieșeni)
14. UȚIU IOAN
15. BĂLĂU TEODORA – ADELA (Blaj)
16. ITU SIMONA (Sebeș)
17. CHERECHEȘ IOAN DAN (Cugir)
18. SIMION MARCEL
19. STĂNESCU VASILE (Ocna Mureș)
20. BARB CRISTIAN (Aiud)
21. TOMA EMIL – VASILE
22. FILIMON MARIUS
23. PODARIU PAUL – OLIVIU (Ocna Mureș)
24. MATEI CONSTANTIN – DORIN (Cîmpeni)
25. RADU ALEXANDRU (Sebeș)
26. ROȘIAN FLAVIUS (Cugir)
27. BOANCĂ FLAVIUS (Teiuș)
28. MIRON ALINA – PAULA
29. BARBU ANAMARIA (Aiud)
30. ONEȚ IOAN – DORIN (Cîmpeni)
31. NICUȘAN CLAUDIU – ȘTEFAN (Blaj)
32. SANDU CORNEL – STELIAN
33. BANDE OTNIEL – LUCIAN (Aiud)
34. BUGLEA RAREȘ – REMUS
35. BACIU IOAN (Ocna Mureș)
36. BOBAR VOICU – DANIEL – ILIE (Abrud)
37. ȚIMONEA PETRU (Baia de Arieș)
38. DOROFTEI OVIDIU DUMITRU
39. OLĂLĂU ALEXANDRU (Zlatna)
40. RAȚIU TIBERIU (Abrud)
41. MAN IOAN (Meteș)
42. HELER SANDU (Avram Iancu)