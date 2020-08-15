15 august 2020

Paul Voicu - Primar 2020
Ziarul Unirea

Lista de candidați pentru funcția de consilieri județeni a PNL Alba, validată de BPJ. Ion Dumitrel în fruntea listei

de Ziarul Unirea
Paul Voicu - Primar 2020

Lista candidaților Partidului Național Liberal pentru Consiliul Județean Alba a fost validată de către BPJ, Ion Dumitrel aflându-se în fruntea listei.

1. DUMITREL ION
2. HAȚEGAN MARIUS – NICOLAE
3. FULEA DUMITRU
4. CREȚU SIMION
5. CETERAȘ MARIUS – NICOLAE
6. NEGRUȚIU ADRIAN – EMIL
7. TĂTAR VIRGIL
8. ALBANI – ROCCHETTI SIMONE
9. CHIRIAC RAUL DUMITRU (Blaj)
10. COMȘA CĂTĂLIN – RĂZVAN (Cugir)
11. HĂRĂGUȘ SILVIA – ALINA
12. PONORAN TUDOR
13. MOCAN MARIA – MIRELA (Arieșeni)
14. UȚIU IOAN
15. BĂLĂU TEODORA – ADELA (Blaj)
16. ITU SIMONA (Sebeș)
17. CHERECHEȘ IOAN DAN (Cugir)
18. SIMION MARCEL
19. STĂNESCU VASILE (Ocna Mureș)
20. BARB CRISTIAN (Aiud)
21. TOMA EMIL – VASILE
22. FILIMON MARIUS
23. PODARIU PAUL – OLIVIU (Ocna Mureș)
24. MATEI CONSTANTIN – DORIN (Cîmpeni)
25. RADU ALEXANDRU (Sebeș)
26. ROȘIAN FLAVIUS (Cugir)
27. BOANCĂ FLAVIUS (Teiuș)
28. MIRON ALINA – PAULA
29. BARBU ANAMARIA (Aiud)
30. ONEȚ IOAN – DORIN (Cîmpeni)
31. NICUȘAN CLAUDIU – ȘTEFAN (Blaj)
32. SANDU CORNEL – STELIAN
33. BANDE OTNIEL – LUCIAN (Aiud)
34. BUGLEA RAREȘ – REMUS
35. BACIU IOAN (Ocna Mureș)
36. BOBAR VOICU – DANIEL – ILIE (Abrud)
37. ȚIMONEA PETRU (Baia de Arieș)
38. DOROFTEI OVIDIU DUMITRU
39. OLĂLĂU ALEXANDRU (Zlatna)
40. RAȚIU TIBERIU (Abrud)
41. MAN IOAN (Meteș)
42. HELER SANDU (Avram Iancu)

ELIT

Mihail David - 2020

Gheorge Valentin Rotar - Alegeri Locale 2020

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