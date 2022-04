Liga a 4-a, Viitorul Sântimbru a revenit pe podium, CS Zlatna – prima victorie din retur!

Pe Stadionul “Michael Klein” a fost o remiză albă în derby-ul din play-off-ul Seriei a 9-a a eșalonului terț, între primele două clasate, CS Hunedoara și Metalurgistul Cugir.

„Roș-albaștrii” au tras învățămintele din precedentele două dueluri directe în care au condus la pauză și de fiecare dată au pierdut 1-3, reușind să blocheze prima clasată, ce a pierdut astfel primele puncte interne, după 10 victorii la rând, fiind primul meci stagional în care hunedorenii nu au marcat.

După un prim act echilibrată, fără prea multe oportunități, la reluare Metalurgistul a fost mult mai periculoasă. Cea mai mare ocazie a fost în minutul 51, când adversarii au scos în două rânduri de pe linia porții (a doua oară R. Cristian la „capul” lui Vlădia). Periculoși în continuare la faze fixe au fost tot oaspeții, prin P. Păcurar (53) – a trimis în transversală, același P. Păcurar (57) – șut de la 17 metri și M. Lupu (70, „cap” alături).

Liderul are 17 puncte avans față de ocupanta locului secund, pe care a învins-o acum două săptămâni sub Drăgana, scor 3-1 (0-1), după două remize diametral opuse. În formula de start al oaspeților a apărut, în premieră în acest an, antrenorul Lucian Itu, în centrul defensivei, substituindu-l pe I. Grozav.

CS Hunedoara: Lefter – F. Iacob, Garutti, A. Vlad, Motta – An. Roșu (80, Neacșa), Bradu (60, Giura), R. Cristian (60, Mogoș), L. Buș/cpt (83, Bedea)- Hergheligiu (60, Simon), Arnăutu; rezerve Deak, A. Dumitru, Jairo, Trășcan. Antrenor Florin Maxim.

Metalurgistul: R. Opric – Al. Rus, Vlădia, L. Itu (74, L. Contra), Vitinha – Șaucă/ cpt, Boldea, Udrea, Nicula (90, Andriuc) – P. Păcurar (79, Cocan), M. Lupu; rezerve Perjeriu – Șuteu, M. Neagu. S. Itu, Haj, Selagea Antrenor Lucian Itu.

Arbitri Cl. Gaitin, P. Sandu, Al. Gherman (toți Timișoara) Observatori D. Ciocănea (Sibiu), Al. Gherghe (Făgăraș)

