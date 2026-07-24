Curier Județean

VIDEO | Ce spun oamenii din Alba Iulia care au participat la protestul șoferilor STP: ,,Suferă o comunitate întreagă. În întreaga lume nu cred că mai există așa ceva”

Bogdan Ilea

Publicat

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Ce spun oamenii din Alba Iulia care au participat la protestul șoferilor STP: ,,Suferă o comunitate întreagă. În întreaga lume nu cred că mai există așa ceva”

Protestele angajaților Societății de Transport Public (STP) din fața Primăriei Alba Iulia au stârnit reacții puternice din partea comunității din Alba Iulia.

Mai multe persoane s-au alăturat protestelor desfășurate de angajații STP în încercarea de a rezolva problema transportului din municipiu. O mare parte dintre aceste persoane se declară total nemulțumite de situație, mai ales în condițiile în care albaiulienii trebuie să suporte din buzunarul propriu costurile provocate de lipsa transportului în comun. 

Ziariștii de la ziarulunirea.ro au discutat cu o parte dintre persoanele prezente la proteste:

Suferă o comunitate întreagă. Nu este corect ca noi cei care am plătit abonamente să mergem cu taxiurile

,,Foarte greu. Suferă o comunitate întreagă. Nu este corect ca noi cei care am plătit abonamente să mergem cu taxiurile. Avem salariile cum le avem, de la stat. Socotim banii, dăm mai mult pe jumătate pe taxi decât primim. Nu se poate așa ceva, în întreaga lume nu cred că există așa ceva. Trebuie toate părțile să stea de vorbă și să nu mai sufere comunitatea. Circulam des cu autobuzul, mai ales că nu am mașină. În fiecare lună plătim abonament. Trebuie făcut ceva să se împace unii cu alții. Ambele părți sunt vinovate. Nu pot ajunge la un consens. Suferă toată lumea, nu se mai poate.”, a explicat o femeie.

,,Este greu fără transport în comun”

,,Am venit să ajut oamenii ăștia. Nu au salarii, ei din ce trăiesc? Circul des cu autobuzul, merg la Kaufland, la LIDL. Este greu fără transport în comun. Noroc că stau mai aproape și mai vin și pe jos la magazine. Pensionarii trebuie să meargă la spital, cu ce se duc?”, a fost opinia unei doamne. 

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