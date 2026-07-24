Superliga AJF Alba, ediția 2026/2027, cu 12 echipe, sistem play-off și play-out | Notățile sunt Academia Șona, CSM Aiud și CSM Sebeș
Superliga AJF Alba, ediția 2026/2027, cu 12 echipe, sistem play-off și play-out | Notățile sunt Academia Șona, CSM Aiud și CSM Sebeș
Se anunță o stagiune extrem de interesantă în Superliga AJF Alba, ediți2 2026/2027 fiind una în premieră cu un sistem play-off și play-out, o ințiativă excelentă a AJF Alba, așteptată de ani buni în fotbalul amator din județ.
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Noutățile se numesc Academia Șona (nou-pormovată), CSM Aiud și CSM Sebeș 2026 (ambele la cerere). Pe lângă Viitorul Sântimbru, campioana sezonului anterior, care a promovat în Liga 3, dar a preferat să nu se înscrie, mai participă CS Ocna Mureș, Ș.F. Valea Frumoasei (Șurianu Săsciori), Performanța Ighiu, Spicul Daia Română, Industria Galda, Inter Unirea, CS Zlatna, AFC Micești. Vor fi 22 de etape tur-retur, în sezonul regular. Locurile 1-4 vor intra în play-off unde vor mai disputa încă 6 jocuri tur-retur, rezultând un total 28 de etape (14 toamna – 14 primăvara). Cele 8 echipe din play-out mai dispută 7 jocuri doar tur, cumulându-se 29 de etape (14 toamna – 15 primăvara). Primul loc din play-out va primi un trofeu de câștigătoare a play-out-ului. Locurile 5, 6, 7 și 8 vor primi număr pe țintar astfel că vor juca 4 jocuri acasă și 3 deplasare, iar locurile 9, 10, 11 și 12 din sezonul regular vor juca 3 acasă și 4 deplasare în play out. Pentru a intra în play-off, clubul trebuie să dețină certificare minim bronze valabilă sau să facă dovada depunerii dosarului în martie 2027 și să participe în ediția actuală cu o echipă la juniori Under 10. Marți , 4 august, la ora 17.00 este, la Stadionul „Cetate”, la sediul AJF Alba ședință de lucru și tragere la sorți Superliga AJF.
Campionatul va debuta în 29/20 august, iar în 2026 se va juca până în 28/29 noiembrie, etapa a 14-a (a treia a returului).În caz de egalitate la finalul competiției de play off-out, primul criteriu de departajarea este echipa mai bine clasată la finalul campionatului regular.
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