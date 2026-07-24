Sport

Cupa României și Cupa Județeană, în 29 și 30 august, startul sezonului pentru echipele din Liga 4 și Liga 5 | Vezi programul primei faze

Dan HENEGAR

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Cupa României și Cupa Județeană, în 29 și 30 august, startul sezonului pentru echipele din Liga 4 și Liga 5 | Vezi programul primei faze

 Cupa României și Cupa Județeană, în 29 și 30 august, reprezintă startul sezonului pentru echipele din Liga 4 și Liga 5. În prima fază a Cupei României, au fost înscrise toate echipele de Liga 4, cu excepția ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2. 

Citește și: În Liga 5, ediția 2026/2027, sunt 22 de combatante, repartizate în două serii

Cupa României, programul fazei I  (29/30 august): Voința Stremț – VCG Vințu de Jos, Hidro Mecanica Șugag – Dacic Blandiana, Voința Beldiu – Fortuna Lunca Mureșului, Târnavele Tiur – Nicolae Linca Cergău, Cuprirom Abrud –  Sportul Câmpeni, Inter Ciugud – Limbenii Limba, Rapid CFR Teiuș – ACS Oiejdea, Arieșul Apuseni Baia de Arieș – calificată în turul 2. Faza a doua, în 5/6 septembrie, va opune 8 echipe, repartizate în două urne valorice, prn tragere la sorți (cele mai slab 4 clasate în ediția anterioară vor fi gazde). Cele 4 calificate în optimile de finală (primăvara anului 2027), vor avea adversari din SuperLiga Alba (12 formații)

În Cupa Județeană, au fost înscrise toate echipele de Liga 5.  În faza I vor intra 12 echipe – cele mai slab clasate în ediția precedentă: Olimpic Berghin, Mureșul Gâmbaș, Mureșul Șibot, Mureșul Săliștea, Viitorul Pianu Independența Cut, Dacia Mihalț, Academia Șona 2, Olimpia Petrisat, Viitorul Biia, Viitorul Vama Seacă și Spicul Bucerdea. S-au împerecheat geografic, după cum urmează (duminică 30 august 2026, ora 17.30): Viitorul Pianu – Mureșul Săliștea, Independența Cut – Mureșul Șibot, Olimpic Berghin – Dacia Mihalț, Viitorul Vama Seacă – Mureșul Gâmbaș, Olimpia Petrisat – Spicul Bucerdea, Academia Șona 2 – Viitorul Biia. În faza a II-a (optimi, duminică, 6 septembrie, ora 17.00) vor intra cele 6 echipe calificate plus celelalte 10 echipe: Recolta Crăciunel, CS Ocna Mureș 2, Performanța Ighiu 2, AFC Micești 2, ACS Sânmiclăuș, Șoimii Ciumbrud, Gaz Metan Valea Lungă, ACS Crăciunel, Progresul Fărău și Viitorul Răhău.

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