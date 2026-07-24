Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.07-01.08.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.07-01.08.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 27.07-01.08.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1 IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA PARTIAL 31/07/2026 14:00 – 31/07/2026 15:00
2 ALBA IULIA, Strada FRANCISCA 4B 31/07/2026 13:00 – 31/07/2026 14:00
3 ALBA IULIA, Strada HATEG 7 31/07/2026 11:00 – 31/07/2026 12:00
4 ALBA IULIA, Strada PETROSANI 31/07/2026 11:00 – 31/07/2026 12:00
5 GALDA DE JOS, GALDA DE SUS, Strada PRINCIPALA 31/07/2026 08:00 – 31/07/2026 16:00
6 GALDA DE JOS, MAGURA(GALDA DE JOS), Strada PRINCIPALA 31/07/2026 08:00 – 31/07/2026 16:00
7 GALDA DE JOS, POIANA GALZII, Strada PRINCIPALA 31/07/2026 08:00 – 31/07/2026 16:00
8 ALBA IULIA, Strada EMIL RACOVITA 31 31/07/2026 08:00 – 31/07/2026 11:00
9 POSAGA DE JOS, Strada PRINCIPALA 30/07/2026 09:00 – 30/07/2026 16:00
10 POSAGA DE SUS, Strada BELIOARA 30/07/2026 09:00 – 30/07/2026 16:00
11 POSAGA DE SUS, Strada BETESTI 30/07/2026 09:00 – 30/07/2026 16:00
12 POSAGA DE SUS, Strada PRINCIPALA 30/07/2026 09:00 – 30/07/2026 16:00
13 POSAGA DE SUS, Strada VALEA SEGAGII 30/07/2026 09:00 – 30/07/2026 16:00
14 GALDA DE JOS, GALDA DE SUS, Strada PRINCIPALA 30/07/2026 08:00 – 30/07/2026 16:00
15 GALDA DE JOS, MAGURA(GALDA DE JOS), Strada PRINCIPALA 30/07/2026 08:00 – 30/07/2026 16:00
16 GALDA DE JOS, POIANA GALZII, Strada PRINCIPALA 30/07/2026 08:00 – 30/07/2026 16:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

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