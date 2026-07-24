DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.07-01.08.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 27.07-01.08.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1 IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA PARTIAL 31/07/2026 14:00 – 31/07/2026 15:00

2 ALBA IULIA, Strada FRANCISCA 4B 31/07/2026 13:00 – 31/07/2026 14:00

3 ALBA IULIA, Strada HATEG 7 31/07/2026 11:00 – 31/07/2026 12:00

4 ALBA IULIA, Strada PETROSANI 31/07/2026 11:00 – 31/07/2026 12:00

5 GALDA DE JOS, GALDA DE SUS, Strada PRINCIPALA 31/07/2026 08:00 – 31/07/2026 16:00

6 GALDA DE JOS, MAGURA(GALDA DE JOS), Strada PRINCIPALA 31/07/2026 08:00 – 31/07/2026 16:00

7 GALDA DE JOS, POIANA GALZII, Strada PRINCIPALA 31/07/2026 08:00 – 31/07/2026 16:00

8 ALBA IULIA, Strada EMIL RACOVITA 31 31/07/2026 08:00 – 31/07/2026 11:00

9 POSAGA DE JOS, Strada PRINCIPALA 30/07/2026 09:00 – 30/07/2026 16:00

10 POSAGA DE SUS, Strada BELIOARA 30/07/2026 09:00 – 30/07/2026 16:00

11 POSAGA DE SUS, Strada BETESTI 30/07/2026 09:00 – 30/07/2026 16:00

12 POSAGA DE SUS, Strada PRINCIPALA 30/07/2026 09:00 – 30/07/2026 16:00

13 POSAGA DE SUS, Strada VALEA SEGAGII 30/07/2026 09:00 – 30/07/2026 16:00

14 GALDA DE JOS, GALDA DE SUS, Strada PRINCIPALA 30/07/2026 08:00 – 30/07/2026 16:00

15 GALDA DE JOS, MAGURA(GALDA DE JOS), Strada PRINCIPALA 30/07/2026 08:00 – 30/07/2026 16:00

16 GALDA DE JOS, POIANA GALZII, Strada PRINCIPALA 30/07/2026 08:00 – 30/07/2026 16:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.