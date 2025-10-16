Liga 3, Seria 7, alte două derby-uri „de Alba”, la Sebeș și la Blaj | Metalurgistul Cugir, deplasare în Timiș
Liga 3, Seria 7, alte două derby-uri „de Alba”, la Sebeș și la Blaj, vineri, 17 octombrie | Metalurgistul Cugir, deplasare în Timiș
Runda a noua din Seria 7 a Ligii 3 propune două noi dueluri între combatante din Alba, la Sebeș, pe „Pielarul”, respectiv la Blaj, pe „CIL Veza”, ambele întâlniri fiind programate vineri, la ora 15.00. Metalurgistul Cugir evoluează sâmbătă, în deplasare, în județul Timiș.
*CS Universitar Alba Iulia (locul 9, 7 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (prima poziție, 21 de puncte), vineri, ora 15.00.
„Alb-negrii” sunt favoriții incontestabili ai confruntării care opune două concitadine. Vizitatorii sunt pe prima poziție a ierarhiei, după 7 victorii consecutive și au în față un oponent aflat în criză, cu un singur punct adjudecat în 6 întâlniri, remiza surprinzătoare în fața Metalurgistului Cugir în urmă cu două săptămâni.
Ultimul succes direct al „alb-albaștrilor” (cu Gavrilă și Banyoi, actualii uniriști, printre titular) datează din 2 noiembrie 2024 (1-0, la Sebeș, dintr-un penalty controversat). De atunci au mai fost 4 dueluri, ultimul în august, în Cupa României (4-1 pentru CSM Unirea Alba Iulia). Prima clasată are în față un oponent incomod, ținând cont de ambițiile suplimentare generate de o astfel de întâlnire, o repetiție înaintea marelui derby, de pe „Cetate”, cu Poli Timișoara.
*CIL Blaj (locul 11, 6 puncte) – Hidro Mecanica Șugag (locul 12, un punct), vineri, ora 15.00.
O dispută între ultimele două clasate din Seria 7, gazdele având, fără îndoială, prima șansă. Echipa din „Mica Romă” vine după succesul de la Hațeg, care a pus punct unei perioade nefaste.
Pe de altă parte, nou-promovata de pe Valea Sebeșului a înregistrat etapa trecută o cruntă umilință, 2-7 acasă cu Timișul Șag!!! Hidro Mecanica Șugag este „lanterna roșie”, cu 7 insuccese la rând și un singur punct.
*CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 5, 15 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul secund, 19 puncte), sâmbătă, ora 15.00.
Prima din cele două deplasări consecutive pentru formația pregătită de Lucian Itu, următorul joc fiind cu Viitorul Arad.
Metalurgistul Cugir are un moral excelent după ce a învins Poli Timișoara, o victorie uriașă obținută în prelungiri de „roș-albaștri”. Dar nu va fi simplu pentru vizitatori în fieful unei pretendente la play-off, ce a înregistrat două înfrângeri consecutive, în deplasare, fără a marca (0-2 cu Poli Timișoara, 0-3 cu Viitorul Arad).
