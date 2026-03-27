Liga 3 | Sâmbătă, 28 martie 2026, pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii: Meciul care stabilește play-off-ul

Sâmbătă, 28 martie 2026, de la ora 15.00, se dispută ultima rundă a sezonului regular în Seria 7 a Ligii 3, urmând ca de săptămâna viitoare să se treacă la faza secundă a campionatului, în sistemul cu play-off (primele 4 clasate, care vor lupta pentru accederea în Liga 2) și play-out (ultimele 8 echipe, se vor bate pentru evitarea retrogradării).

Încă se mai fac calcule, sunt probabilități, însă în Seria 7, lucrurile se rezumă simplu. Ecuația celor 4 echipe calificate în „careul de ași” se poate rezolva pe „Cetate”, în disputa dintre liderul CSM Unirea Alba Iulia și CSC Ghiroda și Giarmata Vii, formație care mai speră la calificarea în play-off, în luptă cu Metalurgistul Cugir și Viitorul Arad.

Sâmbătă, la ora 15.00, sunt disputele CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 53 de puncte – CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 5, 36 de puncte; în tur 1-1), Progresul Pecica (locul 7, 30 de puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 3, 39 de puncte, în tur 1-2) și Viitorul Arad (locul 4, 37 de puncte) – CIL Blaj (locul 8, 28 de puncte, în tur 2-0). CS Universitar Alba Iulia stă și va câștiga 3 puncte la „masa verde”.

CSM Unirea Alba Iulia, lider și fără gol primit în cele 4 dispute din primăvară sub comanda lui Dragoș Militaru, vine după remiza albă din derby-ul cu contracandidata Poli Timișoara, una la capătul unei prestații remarcabile, poate cea mai bună a sezonului, ținând cont de impactul cu lupta la vârf. „Alb-negrii” nu-și permit sub nicio formă să piardă acest joc decisiv pentru gruparea din Timiș, o accederea a adversarilor în play-off fiind sinonimă cu un dezastru, întrucât asta ar însemna că zestrea Unirii s-ar reduce considerabil și Poli Timișoara ar avea 8 puncte avans! Și

Metalurgistul Cugir este la mâna ei, cu o remiză la Pecica fiind sigură de calificarea în play-off, indiferent de rezultate, iar Viitorul Arad dispută un meci acasă cu echipa din „Mica Romă”. Calculele sunt complicate, cu multiple variante, dar este clar că CSM Unirea Alba Iulia nu trebuie să piardă împotriva unui adversar ce-și joacă ultima șansă și poate da implicit un ajutor uriaș Timișoarei. În acest moment, în perspectiva play-off-ului, CSM Unirea Alba Iulia este pe poziția a treia (10 puncte), fiind devansată de Poli Timișoara (13 puncte) și Sănătatea Cluj (11 puncte).

În tur a fost 1-1, în 1 noiembrie 2025, rezultat considerat nesatisfăcător, care a contribuit din plin la despărțirea de antrenorul Alexandru Pelici la finele anului, coroborat cu eșecul înregistrat anterior pe „Cetate” cu Poli Timișoara!

În prima etapă din play-off, pe 4 aprilie 2026, CSM Unirea Alba Iulia va juca tot în fața fanilor, cu prima clasată din Seria 8 (cu care se vor împerechea echipele din seria conjudețenelor). În acest moment pe prima poziție este Sănătatea Cluj, însă orice echipă poate termina pe locul întâi într-o serie imprevizibilă: 1. Sănătatea 45 de puncte, 2. Minaur Baia Mare – 44, 3. Unirea Tășnad – 43 (plus alte 3 la „masa verde”), 4. SCM Zalău 43 (avantajată de rezultatele directe cu Unirea Tășnad). SCM Zalău – Crișul Sântandrei, Sănătatea Cluj – Viitorul Cluj și Minaur Baia Mare – Unirea Dej reprezintă partidele care vor stabili ierarhia intrării în play-off din Seria 8.

