Licitație de milioane pentru iluminatul public din Blaj: Primăria împarte contractul în două loturi pentru modernizarea completă a rețelei
Licitație de milioane pentru iluminatul public din Blaj: Primăria împarte contractul în două loturi pentru modernizarea completă a rețelei
Primăria Blaj face un nou pas în implementarea unuia dintre cele mai importante proiecte de eficiență energetică din ultimii ani, lansând în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP/SICAP) procedura pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Municipiul Blaj, județul Alba”, contract împărțit în Lotul 1 și Lotul 2.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 7.954.614 lei, fără RVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 6 august 2026.
Procedura vine după ce Primăria Blaj a obținut finanțare prin Programul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), proiectul fiind admis în sesiunea din 2024, iar ulterior municipalitatea a obținut și o a doua finanțare, astfel încât întregul sistem de iluminat public al municipiului și al localităților aparținătoare să fie modernizat.
Două loturi pentru accelerarea investiției
Împărțirea contractului în două loturi are ca obiectiv facilitarea participării operatorilor economici și reducerea duratei de execuție, astfel încât lucrările să poată fi derulate simultan pe mai multe zone ale municipiului.
Potrivit documentației publicate în SICAP, investiția urmărește:
*înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu aparate LED de înaltă eficiență;
*implementarea unui sistem inteligent de telegestiune;
*reducerea consumului de energie electrică și a costurilor de exploatare;
*diminuarea emisiilor de CO₂;
*creșterea siguranței rutiere și pietonale printr-un iluminat conform standardelor europene.
Blajul vizează modernizarea integrală a iluminatului public
Administrația locală a anunțat încă din ianuarie 2025 că cele două proiecte finanțate prin AFM însumează aproximativ 10 milioane de lei, fonduri care permit înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat de pe raza municipiului și implementarea unui sistem modern de control și monitorizare a rețelei.
Primarul Gheorghe Valentin Rotar declara atunci că obiectivul administrației este modernizarea completă a infrastructurii de iluminat, atât în municipiu, cât și în localitățile aparținătoare, investiția urmând să contribuie la reducerea consumului energetic și la îmbunătățirea serviciului public de iluminat.
Investiție strategică pentru eficiența energetică
Modernizarea iluminatului public reprezintă unul dintre proiectele majore incluse în portofoliul investițional al Municipiului Blaj. Curtea de Conturi menționează proiectul „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal – Etapele I și II” printre investițiile strategice finanțate din fonduri nerambursabile aflate în implementare sau contractare, alături de proiecte de mobilitate urbană, regenerare urbană și eficiență energetică.
Prin această investiție, administrația locală urmărește nu doar reducerea cheltuielilor cu energia electrică, ci și creșterea fiabilității rețelei, diminuarea costurilor de întreținere și introducerea unor soluții inteligente de management al iluminatului public, în concordanță cu obiectivele naționale și europene privind eficiența energetică și reducerea emisiilor de carbon.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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