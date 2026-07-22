Curier Județean

„Stai pe dreapta, dar facturezi”: Primăria Alba Iulia, reacție după ce STP a emis o factură de 2 milioane de lei pentru o lună în care autobuzele nu au circulat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 37 de secunde

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„Stai pe dreapta, dar facturezi”: Primăria Alba Iulia, reacție după ce STP a emis o factură de 2 milioane de lei pentru o lună în care autobuzele nu au circulat 

Primăria Alba Iulia a publicat miercuri, 22 iulie 2026, un mesaj pe o rețea de socializare în care transmite că operatorul de transport a avut ,,tupeul” să transmită factura de avans pentru serviciile de transport „prestate” în luna iulie.

Valoarea facturii este de 2 milioane de lei, potrivit administrației publice. Astfel, din bugetul local ar trebui achitați aproape 400.000 de euro, doar pentru că ,,autobuzele societății au stat pe dreapta”, mai explică administrația publică.

Mesajul integral publicat de Primăria Alba Iulia este următorul:

Stai pe dreapta, dar facturezi!

Așa se întâmplă în această perioadă în transportul public local. Într-un oraș paralizat, fără transport local de peste o lună, operatorul de transport are tupeul să transmită Municipiului Alba Iulia factura de avans pentru serviciile de transport „prestate” în luna iulie. Da, ați citit foarte bine – LUNA IULIE, în care niciun autobuz nu a circulat.

Nu știm cum catalogați dumneavoastră acest gest, însă pentru Municipiul Alba Iulia acesta reprezintă o nouă dovadă că această societate tratează fără niciun gram de respect Alba Iulia și pe albaiulieni.

2 MILIOANE DE LEI este valoarea facturii emise pentru luna iulie. Practic, din bugetul local ar trebui achitați aproape 400.000 de euro pentru că autobuzele societății de transport au stat pe dreapta, în timp ce oamenii au fost nevoiți să plătească pentru a găsi alte soluții de transport.

În mod firesc, Municipiul Alba Iulia a refuzat plata acestei facturi și o va contesta, pentru că are obligația de a proteja banii și interesele albaiulienilor.

Cât de legal este să facturezi pentru servicii neprestate, într-o relație contractuală blocată de peste o lună? În tot acest timp, albaiulienii sunt privați, în mod abuziv și ilegal, de un serviciu public esențial.

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