Licitație de 800.000 de euro pentru extinderea rețelei de apă și apă uzată în Daia Română

Încă un pas spre extinderea rețelei de apă și apă uzată în Daia Română

Primăria Daia Română a lansat, luni, 18 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de atribuire prin licitație publică a contractului de execuție lucrări pentru proiectul „Extinderea rețelei de apă și apă uzată în comuna Daia Română, județul Alba”.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 4.072.791 de lei (aproximativ 800.000 de euro), fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 5 septembrie 2025.

Proiectul este finanțat prin PNRR.

Se dorește extinderea retelei de apă și apă uzată pe mai multe străzi din Daia Română: strada Labului, strada Gropii, strada Viilor, strada Bălgradului și strada Cutului.

Lucrările de execuție vor consta în:

*extindere REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ, respectiv: conductă distribuție PEHD PE 100 PN 10 D = 110 mm – L = 1069m; conductă de branșamente PEHD PE100 PN 10 D = 25 mm – L = 300m; cămine de vane, golire, aerisire – 4 buc; cămine de branșamente din beton D =1000mm- 60 buc; hidranți supraterani DN 80 – 5 buc

*extindere REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ, respectiv: conductă canal principal PVC SN8 D250mm – L = 2334m; conductă refulare PEHD PE 100 PN 10 D = 110 – L = 99 m; conductă racorduri menajere PVC SN 8 D=160mm -L=462m; cămine de vizitare D=1000 – 63 buc; cămine de vizitare D=1500 – 2 buc; cămine de racorduri menajere D400mm – 102 buc.

