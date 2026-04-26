Liber la împușcat de urși: Câte exemplare se află pe lista de prevenție în Alba. Noile cote de vânătoare pentru anul 2026, votate de Parlament

Noile cote de vânătoare pentru anul 2026 au fost votate în Parlament, iar noua lege dă „liber” la vânătoare pentru un număr mai mare de urşi decât în ultimii ani. Decizia e motivată de pericolul pe care îl reprezintă sălbăticiunile. Chiar şi aşa, stârneşte deja controverse puternice între autorităţi, localnici şi organizaţiile de mediu.

Noua lege va permite vânătorilor să omoare în 2026 mai mulţi urşi decât în ultimii doi ani la un loc. În total, în pădurile din ţară vor putea fi ucisi până la final de an 962 de urşi, faţă de 481 în 2024 şi 2025.

Potrivit actului normativ, este interzisă recoltarea ursoaicelor care au pui cu vârste mai mici de doi ani. În acelaşi text de lege se vorbeşte de faptul că recoltarea se face doar prin două metode: la pândă, adică acolo unde sunt zone locuite, unde urşii coboară şi produc pagube sau la dibuit – adică în pădure, acolo unde se retrag animalele considerate periculoase.

Cei mai mulţi urşi aflaţi pe lista de prevenţie, şi care pot fi ucişi, sunt în judeţele Harghita, Covasna, Braşov, Mureş şi Sibiu.

„Din păcate, această măsură vine târziu, după ce noi am reuşit să facem din 2016 până acum o întreagă generaţie de urşi să îi facem habituaţi şi să îi obişnuim să găsească hrană în culturile agricole, în gospodăriile populaţiei”, a declarat Ovidiu Ionescu, specialist carnivore mari.

Repartiția exemplarelor de urs brun care reprezintă nivel de prevenție în Alba

1. AB 10 POSAGA 1

2. AB 11 OCOLIȘ 1

3. AB 13 VIDOLM 1

4. AB 14 RIMETEA 1

5. AB 15 PONOR 2

6. AB 27 VESEUS 1

7. AB 30 CERGĂU 1

8. AB 31 VALEA LUNGĂ 1

9. AB 34 AMPOITA 1

10. AB 4 VALEA BISTREI 1

11. AB 45 CALNIC 1

12. AB 47 PRIGOANA 2

13. AB 5 AVRAM IANCU 1

14. AB 50 CUGIR 1

15. AB 51 CANCIU 1

16. AB 53 PURCĂREȚI 1

17. AB 54 ȘUGAG 1

În ultimele două decenii numărul urşilor bruni din România a crescut vertiginos. Ministerul Mediului a anunțat anul trecut că în România se află între 10.000 şi 12.000 de urşi bruni. Şi atacurile lor au crescut: 26 de persoane au fost ucise şi alte peste 270 – 274 rănite de sălbăticiuni. Cu toate astea, reprezentanţii ONG-urilor nu cred că soluţia de a ucide mai multe exemplare este o soluţie favorabilă.

„Pentru imaginea României, este, din nou, o mare pată, o mare ruşine. România va fi privită ca o ţară care îşi vinde urşii pentru trofee”, a avertizat Cristina Lapis, preşedinte ONG.

În vânătoarea internațională, ursul brun din România este un trofeu de top. Valoarea lui se stabilește prin scorul CIC, calculat pe baza dimensiunilor craniului. Cu cât măsurătorile sunt mai mari și mai echilibrate, cu atât crește și prețul. Un exemplar mediu ajunge la 8.000 de euro, iar cele de excepție pot urca până la 15.000 de euro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI