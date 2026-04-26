Liber la împușcat de urși: Câte exemplare se află pe lista de prevenție în Alba. Noile cote de vânătoare pentru anul 2026, votate de Parlament
Noile cote de vânătoare pentru anul 2026 au fost votate în Parlament, iar noua lege dă „liber” la vânătoare pentru un număr mai mare de urşi decât în ultimii ani. Decizia e motivată de pericolul pe care îl reprezintă sălbăticiunile. Chiar şi aşa, stârneşte deja controverse puternice între autorităţi, localnici şi organizaţiile de mediu.
Noua lege va permite vânătorilor să omoare în 2026 mai mulţi urşi decât în ultimii doi ani la un loc. În total, în pădurile din ţară vor putea fi ucisi până la final de an 962 de urşi, faţă de 481 în 2024 şi 2025.
Potrivit actului normativ, este interzisă recoltarea ursoaicelor care au pui cu vârste mai mici de doi ani. În acelaşi text de lege se vorbeşte de faptul că recoltarea se face doar prin două metode: la pândă, adică acolo unde sunt zone locuite, unde urşii coboară şi produc pagube sau la dibuit – adică în pădure, acolo unde se retrag animalele considerate periculoase.
Cei mai mulţi urşi aflaţi pe lista de prevenţie, şi care pot fi ucişi, sunt în judeţele Harghita, Covasna, Braşov, Mureş şi Sibiu.
„Din păcate, această măsură vine târziu, după ce noi am reuşit să facem din 2016 până acum o întreagă generaţie de urşi să îi facem habituaţi şi să îi obişnuim să găsească hrană în culturile agricole, în gospodăriile populaţiei”, a declarat Ovidiu Ionescu, specialist carnivore mari.
Repartiția exemplarelor de urs brun care reprezintă nivel de prevenție în Alba
1. AB 10 POSAGA 1
2. AB 11 OCOLIȘ 1
3. AB 13 VIDOLM 1
4. AB 14 RIMETEA 1
5. AB 15 PONOR 2
6. AB 27 VESEUS 1
7. AB 30 CERGĂU 1
8. AB 31 VALEA LUNGĂ 1
9. AB 34 AMPOITA 1
10. AB 4 VALEA BISTREI 1
11. AB 45 CALNIC 1
12. AB 47 PRIGOANA 2
13. AB 5 AVRAM IANCU 1
14. AB 50 CUGIR 1
15. AB 51 CANCIU 1
16. AB 53 PURCĂREȚI 1
17. AB 54 ȘUGAG 1
În ultimele două decenii numărul urşilor bruni din România a crescut vertiginos. Ministerul Mediului a anunțat anul trecut că în România se află între 10.000 şi 12.000 de urşi bruni. Şi atacurile lor au crescut: 26 de persoane au fost ucise şi alte peste 270 – 274 rănite de sălbăticiuni. Cu toate astea, reprezentanţii ONG-urilor nu cred că soluţia de a ucide mai multe exemplare este o soluţie favorabilă.
„Pentru imaginea României, este, din nou, o mare pată, o mare ruşine. România va fi privită ca o ţară care îşi vinde urşii pentru trofee”, a avertizat Cristina Lapis, preşedinte ONG.
În vânătoarea internațională, ursul brun din România este un trofeu de top. Valoarea lui se stabilește prin scorul CIC, calculat pe baza dimensiunilor craniului. Cu cât măsurătorile sunt mai mari și mai echilibrate, cu atât crește și prețul. Un exemplar mediu ajunge la 8.000 de euro, iar cele de excepție pot urca până la 15.000 de euro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
PENSII 2026 | Aproape un milion de pensionari din România trăiesc la limita sărăciei: Date oficiale
PENSII 2026 | Aproape un milion de pensionari din România trăiesc la limita sărăciei: Date oficiale Aproape un milion de pensionari din România trăiesc la limita sărăciei, fapt confirmat de datele oficiale. Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost, în martie 2026, de 882.012 persoane, cu 1.286 mai puține comparativ cu […]
De ce este mare prețul la energie electrică. Expert: Mitul „mai multe regenerabile înseamnă automat energie mai ieftină“ e fals
De ce este mare prețul la energie electrică. Expert: Mitul „mai multe regenerabile înseamnă automat energie mai ieftină“ e fals Creșterea producției de energie solară și eoliană nu garantează scăderea prețului final la consumator. Ea poate reduce prețul în anumite ore, dar poate crește costul total al sistemului dacă este făcută fără rețele adaptate, stocare, […]
VIDEO | Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă: Donald şi Melania Trump au fost evacuaţi
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă: Donald şi Melania Trump au fost evacuaţi Donald şi Melania Trump sunt „în siguranţă”, a anunţat Serviciul Secret american după ce i-a evacuat pe preşedinte şi pe Prima Doamnă de la cina corespondenţilor de la Casa Albă, unde s-au auzit focuri de armă. Autorităţile l-au […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Aproape un milion de pensionari din România trăiesc la limita sărăciei: Date oficiale
PENSII 2026 | Aproape un milion de pensionari din România trăiesc la limita sărăciei: Date oficiale Aproape un milion de...
Știrea Zilei
COD GALBEN și COD PORTOCALIU de vânt în Alba: Multe localități din județ, fără curent
COD GALBEN și COD PORTOCALIU de vânt în Alba: Multe localități din județ, fără curent Județul Alba este, duminică, 26...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
FOTO | Brianna Batir, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, PREMIU SPECIAL la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026
Brianna Batir, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, PREMIU SPECIAL la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026...
VIDEO | Cum vrea administrația unui oraș din Alba să reamenajeze intrările în localitate: „Este esențial dacă ne dorim dezvoltare turistică”
Cum vrea administrația unui oraș din Alba să reamenajeze intrările în localitate: „Este esențial dacă ne dorim dezvoltare turistică” Primarul...
Politică Administrație
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Opinii Comentarii
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...