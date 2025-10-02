FOTO | Levente Polgar, ultramaratonistul din Alba, face public fluturașul pentru ajutorul social de handicap: „Trăim din mizeria asta de ajutor”. Câți bani a primit

Levente Polgar, ultramaratonistul din Alba, face public fluturașul pentru ajutorul social de handicap: „Trăim din mizeria asta de ajutor”. Câți bani a primit

Levente Polgar, ultramaratonistul din Aiud care a terminat recent pentru a treia oară celebrul Tor des Geants, a făcut public fluturașul său pentru ajutorul social de handicap, atrăgând atenția asupra sumelor insuficiente acordate persoanelor cu dizabilități în România.

Sportivul, care la vârsta de șase ani și-a pierdut brațul într-un accident grav, trăiește de mai bine de 30 de ani adaptându-se la viața cu o singură mână. În mesajul său publicat online, Levente a criticat nivelul ajutorului social pentru persoanele cu handicap, spunând că sumele acordate sunt „o bătaie de joc” și că sistemul nu diferențiază între cei care au dobândit un handicap în copilărie și cei care îl obțin mai târziu în viață.

„Mai, oamenilor, voi aveți DUMNEZEU? Voi știți că sunt persoane cu handicap în ROMÂNIA care trăiesc din mizeria asta de ajutor de handicap?”, a scris Levente.

El a menționat că, deși persoanele cu gradul 1 de handicap beneficiază de un ajutor mai mare și de un îngrijitor salarizat, cei cu gradul 2 primesc sume insuficiente, iar indexarea ajutorului nu a mai fost făcută din 2021.

„Dacă plătești facturile din ce iei, ceva de mâncare trebuie să iei din ce îți rămâne pentru medicamente?”, a adăugat el, criticând lipsa reformelor și a diferențierii corecte între categorii.

Levente Polgar a atras atenția asupra situației critice a persoanelor cu handicap, multe fiind nevoite să recurgă la cerșetorie sau la decizii extreme pentru a supraviețui. „Eu nu mă plâng pentru mine, dar vă rog frumos, nu mai încurcați lucrurile între pensie și ajutor social!”, a mai spus sportivul.

Redăm mai jos mesajul său integral:

Am o întrebare, catre cei care ne conduc !

Mai oamenilor , voi aveți DUMNEZEU ?

Voi știți ca sunt persoane cu handicap in ROMANIA care trăiesc din mizeria asta de ajutor de handicap ?

Lăsați poezia de la gradul 1 !

Acolo e o alta suma plus îngrijitor ( salarizat )

Dar la gradul 2 unde e o STRUTO – CAMILA pe care nu reușiți sa o rezolvați!

1: ati incadrat persoanele care au dobândit handicapul din copilărie cu persoanele care au dobândit handicapul ex : la 50+ ani .

E corect ? Copilul acela după împlinirea vârstei de 18 ani de unde anii de munca sa aive pensie ? Dar cel de 50+ ani sa distrat , a mers la munca unde a dorit si dintr-o data e egal cu o persoana care TOATA VIATA ESTE UMILIT !

Nu ati reușit sa ne puneți într-o grila ca fiecare categorie sa avem din ce trăii !

2 din 2021 nu ati mai INDEXAT mizeria asta de AJUTOR SOCIAL care e mai mult o bătaie de joc de cat ( ajutor ) !

Eu nu ma plâng pentru mine, dar va rog frumos nu mai încurcați lucrurile intre PENSIE si AJUTOR SOCIAL !

Dar cu toate astea multi sunt condamnați la cersetorie sau sunt puși sa ieie unele decizii radicale .

Daca plătește facturile din ce ia ceva de mâncare, daca ia mâncare din ce își ia medicamente ?

Oare aleșii neamului au putea sa trăiască o luna din acesta suma ?

Despre Levente Polgar

Levente Polgar este un ultramaratonist cunoscut din Aiud, județul Alba, care a participat de mai multe ori la competiții extreme, printre care Tor des Geants, unul dintre cele mai dificile ultramaratoane din lume. Deși trăiește cu un handicap grav, dobândit în copilărie, Levente continuă să inspire prin perseverența și realizările sale sportive.

Sursa foto: Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI