Legiunea din Alba se mărește la Gloria Geoagiu: Ad. Hăprian, Al. Costea și D. Vlad, sub comanda lui Gabriel Cotoară!

Legiunea fotbalistică din Alba prezentă în efectivul Gloriei Geoagiu, echipă pregătită de Gabriel Cotoară, se mărește. Liderul celui de-al 4-lea eșalon din Hunedoara a înregimentat în această iarnă 4 jucători din județul nostru, primul dintre aceștia fiind apărătorul Radu Scrob (fostul căpitan al Unirii Alba Iulia până în vară).

Acestuia li s-au alăturat, de curând, trei mijlocași: aiudeanul Daniel Vlad (în toamnă la Industria Galda de Jos) – jucător ce acoperă mai multe posturi, plus Adrian Hăprian și Alexandru Costea, cei care și-au reziliat contractele cu divizionara terță CSU Alba Iulia. S-au portar negocieri și cu atacantul Romică David, golgheterul Ligii 4, cu 20 de reușite, însă acesta nu a primit dezlegarea de la Performanța Ighiu.

În consecință, în acest moment, la Geoagiu sunt 10 fotbaliști din Alba, jumătate din efectiv: Cl. Oara și Joldeș (ex-CSU Alba Iulia), Răcean (originar din Sebeș), Puțanu (fost la LPS Sebeș și Industria Galda), Cl. Marcu (ex-Performanța Ighiu, AFC Unirea Alba Iulia, CS Ocna Mureș), S. Fulea (deși a fost o discuție cu plecarea, însă jucătorul nu a primit viză pentru a munci în străinătate) și cei 4 nou-veniți (a plecat în această pauză Tocu, ex-Industria și CS Ocna Mureș). Ca o curiozitate, la Geoagiu au ajuns 5 foști echipieri ai CS Universitatea Alba Iulia, 4 dintre aceștia fiind în efectivul universitarilor în stagiunea precedentă, când CSU a acces în Liga 3.

Gloria Geoagiu este prima în ierarhia județului vecin, cu 38 de puncte în 15 etape, fiind urmată de Viitorul Minerul Lupeni (nu are drept de promovare) – 37, Șoimul Băița – 30, Corvinul 2 Hunedoara – 27 și Dacia Orăștie – 26 (primele 4 se vor califica în Final Four). Cotoară a preluat Gloria Geoagiu în urmă cu un an, a terminat campionatul pe poziția a 4-a și a a cucerit în premieră Cupa României, participând la faza regională. Fostul “principal” ocnamureșean până în 2021 (a promovat din Liga 4 și a reușit menținerea pe a treia scenă) are obiective îndrăznețe cu Gloria Geoagiu, în condițiile în care vara trecută a cucerit Cupa României la nivel județean, primul trofeu din istoria clubului: eventul în Hunedoara, plus promovarea în Liga 3.