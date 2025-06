Lansare de carte ”Apulum, orașul de sub oraș”, la Muzeul Unirii din Alba Iulia: Lumea romană, prezentată pas cu pas

Zilele Europene ale Arheologiei 2025 debutează vineri, 13 iunie, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, cu lansarea cărții APULUM. DESCOPERĂ ORAȘUL DE SUB ORAȘ! DISCOVER THE CITY UNDERNEATH THE CITY! (publicată de Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia și Editura Mega din Cluj-Napoca), concepută și editată de arheologa Anca Timofan, pe baza cercetărilor desfășurate de-a lungul anilor în situl roman Apulum.

Văzut ca un „oraș sub oraș”, Apulum a avut o evoluție impresionantă, începând cu venirea legiunii a XIII-a Gemina și construirea castrului, continuând cu dezvoltarea urbană a celor două așezări care au devenit orașe prospere: cea din jurul fortificației și cea de lângă râul Mureș (actualul cartier Partoș). Aflat în centrul Daciei romane, Apulum a fost unul dintre cele mai importante centre ale provinciei și cea mai mare conurbație.

Descoperirile arheologice făcute aici ne ajută să înțelegem cum trăiau oamenii în trecut, cum construiau, ce obiceiuri aveau, cum arătau casele lor, ce obiecte foloseau.

Cartea adună toate aceste povești despre viața romanilor, traducând informațiile științifice într-un limbaj accesibil și ușor de urmărit. Este, probabil, prima contribuție modernă menită să popularizeze arheologia de la Apulum, după lucrarea lui Adalbert Cserni, care, la sfârșitul secolului al XIX-lea, a scris o interesantă trilogie despre o călătorie imaginară la Apulum în secolul al II-lea d.Hr., concepută pentru a prezenta publicului antichitățile romane din Alba Iulia.

Cititorii pot descoperi lumea romană pas cu pas, începând cu organizarea provinciei, structura societății și locuirea, continuând cu portrete ale unor personaje menționate în inscripții, aspecte legate de condiția și statutul femeilor, dar și referiri la obiceiuri din viața cotidiană.

Relatările despre anticul Apulum includ organizarea castrului de legiune și vestigiile vizibile astăzi în centrul istoric din Cetate, descoperirile de la Palatul guvernatorilor romani, viața urbană și casele luxoase, precum domus-ul sau Casa lui Venus de pe strada Traian, gospodăriile din vecinătatea castrului, băile romane cu ingenioasele sisteme de încălzire prin pardoseală (hypocaustum), tehnicile de construcție și materialele folosite, drumurile romane, necropolele și obiceiurile funerare, superstițiile, credințele religioase și panteonul roman, populat de numeroși zei și eroi care ne aduc aminte de Legendele Olimpului.

Cartea prezintă „viața secretă a artefactelor”, adică etapele prin care acestea trec în mâinile specialiștilor în restaurare și conservare, cei care le pregătesc pentru a fi studiate, dar și valorificate în expozițiile muzeului sau documentate digital 3D, în cadrul unor colecții virtuale utile atât cercetătorilor, cât și publicului larg.

Printre piesele interesante prezentate în carte se numără: un horn roman și o linguriță din os, descoperite pe șantierul de la Altip, diverse tipuri de vase romane pentru mâncat și băut, un taler de balanță romană, o călimară și ustensile de scris, diverse podoabe romane, o garnitură de armură, reprezentări de zei, zeițe și personaje mitologice, obiecte descoperite în morminte și alte artefacte interesante.

Ilustrația cărții conține imagini realizate în timpul săpăturilor, detalii cu descoperiri, reprezentări artistice, reconstituiri grafice și digitale, fotografii ale unor piese arheologice aflate în colecția de epocă romană a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

Volumul despre Apulum cuprinde contribuții tematice relevante ale unor specialiști din domeniul arheologiei, precum și din domenii conexe, precum arheozoologia, arheobotanica, restaurarea, conservarea și reconstrucția digitală.

Lansarea va avea loc la parterul muzeului, în Lapidariu (Sala Pantheon Olympos), la ora 15:00. Vor prezenta: Gabriel Rustoiu (director general – manager al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia), Ioana Ursu (istoric), Radu Ota (arheolog), Anca Timofan (arheolog).

Evenimentul face parte din programul Zilelor Europene ale Arheologiei – ZEA 2025, iar în fața muzeului vor fi organizate ateliere antice începând cu ora 14:00.

Zilele Europene ale Arheologiei (Journées européennes de l’archéologie – JEA) reprezintă un eveniment de referință în promovarea patrimoniului arheologic. Inițiat și coordonat de Institutul Național de Cercetări Arheologice Preventive (INRAP) din Franța, acest proiect își propune să apropie publicul de arheologie, oferindu-i o platformă de interacțiune directă cu descoperirile și metodele de lucru ale specialiștilor din domeniu.

În România, Zilele Europene ale Arheologiei sunt organizate sub coordonarea Institutului Național al Patrimoniului (INP), care colaborează cu diverse muzee, instituții de cercetare și administrații locale pentru a aduce arheologia mai aproape de public. În fiecare an, instituțiile participante din România propun un program variat, care include prezentări ale descoperirilor arheologice, expoziții temporare, reconstituiri istorice, proiecții de filme documentare, ateliere pentru copii și adulți, dar și vizite ghidate pe teren, în șantiere arheologice.

