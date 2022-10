La Zlatna, pe Minaur”, CS Ocna Mureș – Universitatea Craiova, în Cupa României, în 9 noiembrie!

Duș rece pentru LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș la Under 19, în penultima rundă a sezonului regular a Seriei 8. Un aspru 0-5 la Tg. Mureș pentru elevii lui Cosmin Groza, care tremură astfel în privința calificării în play-off. În schimb, la Under 17, gruparea din “Arini” se menține lider și după a 10-a rundă, cu 8 victorii din 9 posibile. În ultima etapă, duminică, 30 octombrie, este dublă acasă cu CFR Simeria (ora 12.00 – Under 19, ora 14.00 – Under 17).

*Under 19, ACS Tg. Mureș – LPS Sebeș 5-0 (3-0). LPS Sebeș: Groza – G. Fleacă, Fălămaș, Stanciu, Osz-Strakator, Popescu, Dărămuș, Grecu, Hăprianu, Buhazi, Tutelea; au mai jucat: Roșu, Oancea, Tamaș. LPS Sebeș are 14 puncte (golaveraj 22-15) și a coborât pe poziția a 7-a, fiind depășită de ACS Tg. Mureș și ACB Ineu (15 puncte). S-a consemnat cel mai drastic insucces (al doilea la rând, precedentul 0-1, în Cupa României), venit după scorul sezonului (9-0 cu Luceafărul Oradea);

*Under 17, ACS Tg. Mureș – LPS Sebeș 0-3 (0-3): Moldovan-Varro (12), Glonț (21), Nistor (29). Antrenorul Doru Oancea i-a utilizat pe Groza – Crețu, Vintilă, T. Fleacă, Șerb, Avram, Ghibu, Glonț, Alb, Nistor, Moldovan-Varro; au mai intrat Todea, A. Buhazi, Hațegan, rezerve C. Lăncranjan, P. Lăncranjan, Otvoș, Farkaș, Alisie. Conjudețenii au 24 de puncte (20-7), cel mai bun golaveraj și sunt deja calificați în etapa superioară. în primul tur din cadrul Cupei României, la nivel juvenil, LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș a realizat o calificare, la Under 17, echipe din „Arini” fiind eliminată la Under 19, în urma dublei de pe teren propriu cu ACS Mediaș. La Under 19 a fost 0-1 (0-1), iar la Under 17, un 4-0 (3-0), goluri Alb (5), T. Fleacă (44), Moldovan-Varro (36), Șerb (67).