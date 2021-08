La Turneul Junior’s Cup 2021 de la Albena, Optimum Alba Iulia – campioană la grupa 2011 și vicecampioană la grupa 2010

Reprezentativa juniorilor născuți în 2003 se reunește pentru două partide de pregătire în fața selecționatei similare a Israelului, din efectivul României făcând parte Bogdan Lazăr (foto, centru, nr. 5), fundașul din Cetatea Marii Uniri. Partidele vor avea loc marți, 3 august, și joi, 5 august, cu începere de la ora 21.00, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.

Cu echipa națională a reușit calificarea la Turul de Elită, la Under 17, însă turneul a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19, iar 2021 urmează o altă campanie de calificare, la Under 19, la finele acestui an. Tricolorii Under 19 vor evolua în luna noiembrie în preliminariile EURO 2022. Vor întâlni Letonia (10 noiembrie), San Marino (13 noiembrie) și Turcia (16 noiembrie). Se califică mai departe la Turul de Elită cele 13 câștigătoare ale grupelor, ocupantele locurilor secunde și cea mai bună echipă de pe locurile 3.

Pentru aceste jocuri selecționerul Adrian Văsîi a convocat un lot format din 24 de jucători (câte 5 de la FCSB și Farul Constanța), după cum urmează: *portari: Borbei (Lecce), Aldescu (Concordia Chiajna); *fundași: S. Pîrvulescu (Petrolul Ploiești), Cr. Ignat (Rapid), Ciontea (FCSB), Ad. Nicolae (Petrolul Ploiești), Bogdan Lazăr (Farul Constanța), Gergely (AFK Csikszereda), Trifan (FCSB), Amzar (Dinamo); *mijlocași: D. Andrei (Politehnica Timișoara), Ciobanu-Vanghele (“U” Cluj), Pandele (Metaloglobus), Pintilie (Concordia Chiajna), R. Ilie (Rapid), Sîrbu (Farul Constanța), Bodișteanu (Farul Constanța), Negoescu (UTA Arad), R. Niță (FCSB), N. Popescu (Farul Constanța), Covalciuc (Metaloglobus); *atacanți Chirițoiu (FCSB), R. Tudor (FCSB), Andronache (Farul Constanța), conform Federației Române de Fotbal

Jucătorul albaiulian a devenit în acest an vicecampion național Under 19 cu Viitorul Constanța, după finala pierdută, surprinzător, cu AFC Csikszereda, meci în care a absentat din motive medicale. Debutant în 2020 în Liga 1 și cu trei prezențe în elită, toate sub comanda lui Gheorghe Hagi, apărătorul lateral stânga este un obișnuit al loturilor naționale. De mic a fost atras de “sportul rege”, iar la 5 ani a fost legitimat întâia dată, la Unirea Alba Iulia, fiind pregătit de Cristi Mărginean. După 4 ani petrecuți în “alb-negru” a trecut la Europa Alba Iulia, unde a evoluat în perioada 2012-2016, sub comanda regretatului antrenor Neluțu Popa, golgheterul all-time al “alb-negrilor”. A impresionat de la vârste fragede, iar la prima ediție a Cupei “Iani Mitracu” a cucerit trofeul de golgheter și a câștigat trofeul cu Europa Alba Iulia, în 2015. Înainte și-a adjudecat și alte distincții individuale: cel mai tehnic jucător la Trofeul “Gheorghe Ene” (2011/2012), cel mai tehnic jucător la juniorii E (2013/ 2014), cel mai bun jucător în Campionatul Speranțelor (2013) și golgheter al juniorilor D (ediția 2015/ 2016). Doi ani la rând a fost campion județean cu Europa Alba Iulia, la juniori E și juniori D și s-a bătut, la Tărlungeni, în 2015, la turneul zonal, cu echipa Academiei “Gheorghe Hagi”. În acel an a fost remarcat de specialiștii clubului din Ovidiu, find testat o anumită perioadă. Bogdan Lazăr a fost în permanență convocat la loturile naționale, la diverse categorii de vârstă, Under 15, Under 16, Under 17 și Under 18 (cu care, recent, a disputat o dublă de verificare împotriva Ungariei). A devenit campion național cu Viitorul Constanța, în 2019, după o finală, la Buftea, cu LPS Banatul Timișoara, scor 4-1, în ultimul act al Ligii Elitelor Under 17. C