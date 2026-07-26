Curier Județean

Mâine | Cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ în județul Alba

Bogdan Ilea

Publicat

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Cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ în județul Alba

Meteorologii ANM au emis un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ, pentru mai multe zone din țară, inclusiv județul Alba.

Potrivit meteorologilor, luni (27 iulie) în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei precum și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei

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