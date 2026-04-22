La Curtea de Apel Alba Iulia se va rejudeca o solicitare de intrare în faliment a clubului de fotbal AFC Hermannstadt

Curtea de Apel Alba Iulia va rejudeca o solicitare de intrare în faliment a clubului de fotbal sibian AFC Hermannstadt.

Un prim termen de judecată a fost fixat la instanța superioară din Alba Iulia pentru data de 9 iunie 2026.

Dosarul a fost inițiat de un fost jucător de la AFC Hermannstadt, Mihai Butean, care a invocat prime de joc neîncasate.

Cazul a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia după ce la Tribunalul Sibiu acțiunea inițială a fost respinsă din motive procedurale.

Clubul de fotbal AFC Hermannstadt este în insolvență din 2021, nu în faliment. Procedura de reorganizare a fost prelungită până în 2026.

foto: arhivă – Curtea de Apel Alba Iulia

