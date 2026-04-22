Actualitate

La Curtea de Apel Alba Iulia se va rejudeca o solicitare de intrare în faliment a clubului de fotbal AFC Hermannstadt

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

De

Curtea de Apel Alba Iulia va rejudeca o solicitare de intrare în faliment a clubului de fotbal sibian AFC Hermannstadt.

Un prim termen de judecată a fost fixat la instanța superioară din Alba Iulia pentru data de 9 iunie 2026.

Dosarul a fost inițiat de un fost jucător de la AFC Hermannstadt, Mihai Butean, care a invocat prime de joc neîncasate. 

Cazul a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia după ce la Tribunalul Sibiu acțiunea inițială a fost respinsă din motive procedurale.

Clubul de fotbal AFC Hermannstadt este în insolvență din 2021, nu în faliment. Procedura de reorganizare a fost prelungită până în 2026.

foto: arhivă – Curtea de Apel Alba Iulia (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

E jale! Rata inflației în România va crește și se va menține la valori mai ridicate decât în prognoza pe termen mediu: Anunțul BNR

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

22 aprilie 2026

De

E jale! Rata inflației în România va crește și se va menține la valori mai ridicate decât în prognoza pe termen mediu: Anunțul BNR Rata anuală a inflației va crește și se va menține în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele evidențiate în prognoza pe termen mediu din februarie 2026, se arată […]

Actualitate

PSD, vot în unanimitate pentru demisia miniştrilor săi din Guvern, joi, 23 aprilie 2026, înainte de şedinţa de Guvern

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

22 aprilie 2026

De

PSD, vot în unanimitate pentru demisia miniştrilor săi din Guvern, joi, 23 aprilie 2026, înainte de şedinţa de Guvern Conducerea PSD a dat, miercuri, 22 aprilie 2026 un vot în unanimitate pentru retragerea miniştrilor săi din Guvern, joi, înainte de şedinţa de Guvern, au precizat surse din PSD pentru News.ro. Conducerea PSD s-a reunit, miercuri, […]

Actualitate

Concediu medical 2026 | Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

22 aprilie 2026

De

Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament În Plenul Camerei Deputaților s-au votat, miercuri, 22 aprilie 2026 excepții propuse de Ministerul Sǎnǎtǎții și care au fost introduse de parlamentari. Astfel, prima prima zi de concediu medical va fi plătităpentru anumite categorii de persoane. Este vorba de: *pacienții […]

