La CSM Unirea Alba Iulia, atacant care a renunțat la fotbal după numai 6 luni în „alb-negru”!

Atacantul Andrei Pop a renunțat la fotbal după numai 6 luni la CSM Unirea Alba Iulia!

Andrei Pop (29 de ani) a renunțat la fotbal după ce în iarnă a fost pus pe liber de CSM Unirea Alba Iulia. Actualmente este kinetoterapeut în Cluj-Napoca și mai joacă fotbal de plăcere în Liga 4 din Bistrița-Năsăud, la Viitorul Livezile. În situație similară este și Ionuț Tănase, plecat în iarnă de la „alb-negri”, actualmente fără club pe transfermarkt.de

Fotbalistul venise vara trecută la clubul albaiulian, însă a evoluat extrem de puțin, 93 de minute în 3 partide, fiind și accidentat.

Conform unui articol publicat de Monitorul de Cluj, atacantul care în 2021 a pus umărul la promovarea Unirii Dej în al doilea eșalon și, mai apoi, la cea mai bună clasare din istoria clubului – locul 6 în Liga 2 – a decis să se retragă din fotbalul profesionist.

Până la jumătatea sezonului sub contract cu Unirea Alba Iulia, echipă care urmează să dispute barajul de promovare în Liga 2, „Popică” a ales în urmă cu trei luni să urmeze o carieră total diferită și a devenit kinetoterapeut la un cabinet în Cluj.

„Decizia de a mă lăsa a venit când m-au sunat de la club că nu mai sunt dorit. Am mai avut și înainte gânduri de retragere, e-adevărat. Am avut multe accidentări de-a lungul timpului iar acum profitat de faptul că aveam terminată Facultatea de Kinetoterapie și m-am angajat la cabinetul unui prieten. Financiar e cam același lucru pentru mine cam ca și în fotbal, dar sunt acasă, asta contează mai mult. Nu mă surprinde unde au ajuns cei de la Alba. E cel mai valoros lot din care am făcut parte în Liga a 3-a. Le țin pumnii, desigur, îi urmăresc când pot. Acum la mine vin la recuperare jucători de la CFR, «U» Cluj, sunt cumva în spatele lor, în staff. Fiind fost sportiv, îi înțeleg mai bine, le mai dau sfaturi”, a spus Andrei Pop, într-un interviu acordat pentru monitorulcj.ro.

Alba Iulia se va deplasa pe terenul celor de la Minerul Lupeni, în semifinala barajului de promovare. În cazul în care câștigă, va juca în deplasare cu echipa câștigătoare dintre SC Popești Leordeni și Șoimii Gura Humorului pentru un loc în eșalonul secund.

Putea ajunge sezonul trecut în Superligă!

Cu toate că a ales să își încheie prematur cariera de fotbalist profesionist, Pop n-a agățat ghetele în cui. Acum joacă pentru Viitorul Livezile, o grupare din Liga a 4-a din județul Bistrița-Năsăud, însă putea face pasul în Superligă în urmă cu un an. „Mai merg de plăcere la Bistrița la sfârșit de săptămână, dar nu cred că aș mai reveni în fotbalul profesionist. Regretul meu e că nu am dat un gol la Liga a 2-a, nu legat de carieră. Mai devreme sau mai târziu, oricum se încheie și trebuie să faci altceva. Am stat plecat destul, acum vreau să fiu acasă, lângă soție, familie. Mi-ar fi schimbat opinia poate o ofertă din prima ligă. În vara anului trecut puteam ajunge la Metaloglobus sau Poli Iași, vorbise Adrian Falub pentru mine. Dintr-un motiv sau altul, nu s-a mai făcut transferul, n-am primit explicații”, a spus „Popică”, care a bifat 17 apariții pentru Unirea Dej în eșalonul secund.

Fotbalist în weekend, livrator în timpul săptămânii

Deși a evoluat doar până la 28 de ani, cariera sa nu a fost lipsită de momente dificile. În urmă cu patru ani, când evolua pentru Unirea Dej în liga secundă, Pop a recunoscut că a fost nevoit să lucreze în timpul liber pentru a se întreține. „M-am accidentat destul de grav la începutul sezonului. Operația și recuperarea m-au costat cam 5.000 de euro, adică destul de mult. Așa am ajuns să lucrez la delivery la pizza. Unul dintre pretenii lui tata avea o pizzerie. Se întâmpla în 2022, la începutul anului. Cred că trei luni am mers. Colegii mei erau la antrenament, eu mergeam la lucru cât timp făceam recuperarea”, a încheiat Andrei Pop, pentru sursa mai sus citată.

Sursa: Monitorul de Cluj

