Noua Lege a Salarizării: Șefii Curților de Apel din România acuză un „atac fără precedent” asupra statului de drept – „Se deschide calea abuzului politicianului”

Președinții Curților de Apel din România au lansat un avertisment dur împotriva proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acuzând puterea executivă că urmărește „deprofesionalizarea” instituțiilor fundamentale și subminarea independenței justiției.

Într-un comunicat comun șefii instanțelor superioare din România susțin că inițiativa legislativă reprezintă o amenințare directă la adresa stabilității democratice a statului român și o încercare deliberată de slăbire a autorității puterii judecătorești.

Magistrații afirmă că judecătorii au fost transformați în ținte publice pentru a distrage atenția de la problemele economice reale și de la responsabilitatea factorului politic în acumularea deficitelor bugetare. Potrivit acestora, discursul public privind „privilegiile” din sistemul judiciar ar fi fost construit printr-un mecanism „riguros calibrat” de stigmatizare și demonizare a justiției.

Președinții Curților de Apel critică dur și declarațiile recente ale unor reprezentanți ai executivului referitoare la datoriile statului către sistemul judiciar, considerând că evaluarea de către Guvern a unor hotărâri judecătorești definitive reprezintă „un derapaj fără precedent într-o democrație”.

„Se deschide calea abuzului politicianului”, avertizează magistrații, susținând că astfel este afectat grav principiul separației puterilor în stat.

În comunicat se arată că problemele salariale și dezechilibrele financiare nu sunt generate de judecători, ci de „deficiențele legislative perpetue” ale ultimelor două decenii. Totodată, autorii documentului resping ideea că reformele asumate prin PNRR ar putea justifica politici de austeritate și reducerea nivelului de trai.

Președinții curților de apel avertizează că vor utiliza „toate mijloacele prevăzute de lege” pentru apărarea independenței justiției și a statutului judecătorului, pe care îl consideră esențial pentru supraviețuirea statului de drept și garantarea dreptului cetățenilor la un proces echitabil.

Iată textul integral al comunicatului comun al președinților Curților de Apel din România:

„În contextul publicării proiectului de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, preşedinţii curţilor de apel din România îşi manifestă public îngrijorarea faţă de atacurile fără precedent la integritatea şi stabilitatea statală a României, întrucât această iniţiativă legislativă îşi propune, deliberat, desfiinţarea şi reconfigurarea instituţională prin deprofesionalizarea unor domenii esenţiale şi afirmarea diletantismului ca politică de stat.

Independenţa şi imparţialitatea judecătorului sunt condiţii prealabile şi indispensabile pentru funcţionarea oricărei democraţii, justiţia fiind una dintre cele trei puteri ale statului.

Componenta financiară este una esenţială în orice stat de drept ce promovează valorile europene, aplicabilă oricărei profesii, atâta timp cât remuneraţia reprezintă contraprestaţia pentru munca depusă fiind direct proporţională cu importanţa şi calitatea muncii prestate.

Astfel, luăm act cu îngrijorare că profesii încărcate de responsabilitate şi nivel de pregătire ridicat, care în condiţii de maturitate politică, construiesc societăţi sănătoase, cum ar fi, spre exemplu, cadrele didactice, medicii sau judecătorii reclamă, în paradigma politică a unui guvern demis, un nivel de salarizare scăzut în numele unei nevoi de echitate socială specifică statelor autoritare, incongruente şi dispreţuitoare din perspectiva valorilor democratice.

Am asistat cum printr-un mecanism extrem de riguros calibrat şi articulat, sistemul judiciar a fost stigmatizat şi demonizat pentru a masca deficienţe economice şi a distrage atenţia de la adevărata responsabilitate şi problemele reale ale societăţii.

Având în vedere declaraţiile recente ale unor membri ai puterii executive privind datoriile statului către sistemul judiciar, precum şi proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, preşedinţii curţilor de apel susţin în mod ferm declaraţiile publice argumentate ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Consiliului Superior al Magistraturii.

Evaluarea de către executiv a legalităţii hotărârilor judecătoreşti definitive reprezintă un derapaj fără precedent într-o democraţie, care are aptitudinea de a deschide calea abuzului politicianului care astfel anulează principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, dobândind capacitatea de a interveni arbitrar şi abuziv în orice tip de relaţii sociale ignorând orice hotărâre judecătorească definitivă.

În acest sens, vehicularea unor cifre menite să provoace panică în rândul populaţiei, cu privire la datoriile statului faţă de sistemul judiciar, tinde să determine culpabilizarea fără temei a judecătorilor pentru problemele cu care se confruntă economia, consecinţă a greşelilor factorului politic, mascând, totodată, cauza reală a deficitelor bugetare, dar şi nevoia de anihilare a puterii judecătoreşti.

Subliniem că aceste probleme nu sunt şi nu pot fi imputate judecătorilor, ci sunt efectul deficienţelor legislative perpetue specifice ultimilor 20 de ani la nivelul mai multor categorii socio-profesionale.

Apreciem că un stat în care puterea judecătorească este atacată constant, fiind mereu culpabilizată pentru exerciţiul iresponsabil şi empiric al puterii de către decidentul politic, nu mai poate fi catalogat ca fiind un stat democratic în care echilibrul dintre cele trei puteri este respectat, ci un stat în care hazardul este creat pentru a impune impostura ca reper socio-politic şi cultural.

Considerăm, de asemenea, că niciun program strategic de reforme și investiții la nivel european – PNRR, nu poate fundamenta politicile de sărăcire a populaţiei, pentru că un astfel de discurs lipseşte de sens raţiunea de a fi a Uniunii Europene organizată în jurul nevoii de prosperitate a membrilor ei.

Aşadar, simulând o nevoie de asanare a unor inechităţi sociale, asistăm, de fapt, la o afirmare pe scena politică a unor evidente conduite dictatoriale prin exerciţiul ilegitim al puterii publice, atâta timp cât acest proiect legislativ ignoră principii juridice fundamentale, fiind o dovadă fermă a improvizaţiei, deprofesionalizării şi perpetuării dispreţului în lipsa unei culturi a dialogului interinstituţional.

În consecinţă, reiterăm, în mod ferm, faptul că desfiinţarea, de către politicieni, a principiilor ce stau la baza statului de drept, democratic, ne determină să acţionăm prin toate mijloacele puse la dispoziţie de lege pentru a susţine stabilitatea statutului judecătorului şi independenţa justiţiei, esenţă a puterii judecătoreşti, garantată constituţional, în scopul asigurării dreptului cetăţenilor la un proces echitabil, cu componentele pe care acest concept le include şi a supravieţuirii statului de drept”.

foto – Curtea de Apel Alba Iulia (cu rol ilustrativ)