Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 29 mai – 4 iunie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Scary Movie 6 / Comedie de groază Avanpremiera

Regia: Michael Tiddes

Cu: Regina Hall, Chris Elliott, Anna Faris, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Marlon Wayans

Gen Film: Comedie, Horror

Durată: 95 min

Rating: N 15

Doi prieteni se trezesc din nou implicați într-un poveste dementă plină cu ucigași, monștri și creaturi supranaturale.

Miercuri, Joi 19:00

Masters of the Universe / Stăpânii universului Avanpremiera

Regia: Travis Knight

Cu: Alison Brie, Idris Elba, Morena Baccarin, Nicholas Galitzine

Gen Film: Actiune, Aventuri

Durată: 132 min

Rating: AP 12

După ce sunt separați timp de 15 ani, Sabia Puterii îl conduce pe prințul Adam (Nicholas Galitzine) înapoi în Eternia, unde descoperă că patria sa a fost distrusă sub domnia malefică a lui Skeletor (Jared Leto). Pentru a-și salva familia și lumea, Adam trebuie să-și unească forțele cu cei mai apropiați aliați ai săi, Teela (Camila Mendes) și Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), și să-și îmbrățișeze adevăratul destin ca He-Man – cel mai puternic om din univers.

Miercuri, Joi 21:00

The Desert Child / Copilul deșertului Avanpremiera

Regia: Gilles de Maistre

Cu: Kev Adams, Adrianna Gradziel, Nahel Tran, Zayn Sekkat, Neige de Maistre, Moun Ghazali

Gen Film: Familie

Durată: 92 min

Rating: AG

Tânăra Sun publică o carte inspirată dintr-o poveste pe care i-o spunea bunicul ei: incredibila poveste a lui Hadara, un copil nomad pierdut de familia sa la vârsta de 2 ani într-o furtună de nisip în deșert, care a fost apoi adoptat și crescut de o pereche de struți. Dar când Sun este invitată să viziteze Sahara, își dă seama că Hadara este poate mai mult decât o simplă poveste de adormit copiii.

Dublat: Sambata pana Luni 13:20

Kill Bill: The Whole Bloody Affair

Regia: Quentin Tarantino

Cu: Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Michael Madsen, Daryl Hannah, David Carradine

Gen Film: Actiune, Crima, Thriller

Durată: 275 min

Rating: IM 18

Un eveniment de neratat pentru cinefili: Kill Bill revine pe marile ecrane, într-o ediție care aduce împreună Volumele 1 și 2, necenzurată și prezentată exact așa cum a fost concepută de Quentin Tarantino, cu o secvență anime bonus, nemaivăzută până acum.

Vineri pana Joi 18:40

Backrooms / Backrooms: Fără ieșire

Regia: Kane Parsons

Cu: Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor

Gen Film: Horror, SF

Durată: 90 min

Rating: N 15

Într-un subsol oarecare, dintr-un magazin de mobilă oarecare, pe un perete oarecare, o cale de acces răsare și duce către o nouă realitate amenințătoare.

Vineri pana Joi 19:40

Fuze / Fuze: Diversiune explozivă

Regia: David Mackenzie

Cu: Aaron Taylor-Johnson, Sam Worthington, Theo James, Gugu Mbatha-Raw

Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Mister, Razboi, Thriller

Durată: 98 min

Rating: N 15

O alertă privind un obuz neexplodat din al Doilea Război Mondial pe un șantier din centrul Londrei pornește o isterie în masă și o cursă contra-cronometru pentru dezamorsarea acestuia. Dar când haosul se dovedește a fi orchestrat pentru a masca un jaf de proporții pe o stradă alăturată și foști aliați se transformă în inamici, miza și adrenalina cresc direct proporțional.

Vineri pana Marti 19:00

Miercuri, Joi 17:40

Passenger / Pasagerul

Regia: André Øvredal

Cu: Melissa Leo, Jacob Scipio, Lou Llobell, Devielle Johnson, Bonni Dichone

Gen Film: Horror

Durată: 94 min

Rating: N 15

La câteva săptămâni după ce pornesc într-o aventură cu rulota, o tânără și iubitul ei sunt martori la un accident teribil în care șoferul moare. Curând, încep să fie vânați de un demon care este la un pas în spatele lor oriunde s-ar duce.

Vineri pana Joi 21:35

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour Live in 3D

Regia: James Cameron, Billie Eilish

Cu: Billie Eilish

Gen Film: Document, Muzica

Durată: 114 min

Rating: AG

Un film-concert 3D co-regizat de Billie Eilish și James Cameron care documentează show-urile artistei susținute în Manchster.

Vineri pana Marti 17:25

Star Wars: The Mandalorian and Grogu 3D

Regia: Jon Favreau

Cu: Pedro Pascal, Sigourney Weaver

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 132 min

Rating: AP 12

Cândva un vânător de recompense singuratic, mandalorianul Din Djarin și ucenicul său Grogu pornesc într-o nouă aventură în universul Star Wars.

Vineri pana Marti 21:00

Miercuri, Joi 15:00

Mumbo Jumbo / Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș

Regia: Karsten Kiilerich

Cu: Lars Mikkelsen, Dick Kaysø, Peter Frödin, Annevig Schelde Ebbe, Victor Spanning

Gen Film: Animatie, Familie, Fantastic

Durată: 83 min

Rating: AG

După mai mult de 30 de ani în armată ca unul din cei mai buni aviatori, Pete Mitchell se întoarce acolo unde a început, dar cu misiunea de a-și pune în slujba celor nou recrutați abilitățile sale extraordinare de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang, așa cum ar fi meritat.

Dublat: Vineri, Marti 11:35; 15:40

Miercuri, Joi 13:00

The Sheep Detectives / Turma vede urma

Regia: Kyle Balda

Cu: Emma Thompson, Hugh Jackman, Regina Hall, Bryan Cranston

Gen Film: Actiune, Comedie, Mister

Durată: 109 min

Rating: AG

În fiecare seară, un cioban citește cu voce tare o poveste de mister, prefăcându-se că oile sale înțeleg. Când bărbatul este găsit mort, oile își dau seama imediat că a fost o crimă și cred că știu totul despre cum să o elucideze.

Dublat: Vineri, Marti pana Joi 12:10; 14:25

The Devil Wears Prada 2 / Diavolul se îmbracă de la Prada 2 VIP 2D

Regia: David Frankel

Cu: Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 120 min

Rating: AP 12

The Devil Wears Prada 2 urmărește lupta Mirandei Priestly (Meryl Streep), care se apropie de pensionare, împotriva lui Emily Charlton (Emily Blunt), fosta ei asistentă devenită directoare, în timp ce concurează pentru veniturile din publicitate pe fondul declinului presei scrise.

Vineri pana Joi 16:20

Michael 2D / VIP 2D

Regia: Antoine Fuqua

Cu: Colman Domingo, Jaafar Jackson, Juliano Valdi

Gen Film: Biografic, Drama, Istoric, Muzical

Durată: 127 min

Rating: AP 12

Michael este portretul cinematografic al vieții și impactului unuia dintre cei mai influenți artiști pe care i-a cunoscut vreodată lumea.

Filmul spune povestea vieții lui Michael Jackson dincolo de muzică, urmărind drumul său de la descoperirea talentului său extraordinar ca solist al grupului Jackson Five până la artistul vizionar a cărui ambiție creativă a alimentat o căutare neobosită de a deveni cel mai mare showman din lume.

2D: Vineri pana Joi 16:35

2D VIP: Vineri pana Joi 13:50

David

Regia: Phil Cunningham, Brent Dawes

Cu: Pavel Bartoș, Bogdan Farcaș, David Măruță, Răzvan Rește

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical

Durată: 112 min

Rating: AG

David spune povestea unui tânăr păstor din Betleem care pare la început un om obișnuit. Însă o chemare neașteptată îi schimbă viața pentru totdeauna. Când uriașul Goliat începe să terorizeze poporul Israel, David pornește într-o confruntare aparent imposibilă.

Înarmat doar cu o praștie, câteva pietre și o credință de neclintit, el se ridică împotriva fricii și devine simbolul curajului. Drumul său nu este doar o luptă fizică, ci o călătorie profundă despre destin, loialitate, iubire și credință – o poveste care, de-a lungul secolelor, a inspirat milioane de oameni.

Dublat: Vineri, Marti 13:25

The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul VIP 3D

Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 98 min

Rating: AG

Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.

Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.

Dublat: Vineri pana Joi 11:50

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI