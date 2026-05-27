Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 29 mai – 4 iunie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 29 mai – 4 iunie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Scary Movie 6 / Comedie de groază Avanpremiera
Regia: Michael Tiddes
Cu: Regina Hall, Chris Elliott, Anna Faris, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Marlon Wayans
Gen Film: Comedie, Horror
Durată: 95 min
Rating: N 15
Doi prieteni se trezesc din nou implicați într-un poveste dementă plină cu ucigași, monștri și creaturi supranaturale.
Miercuri, Joi 19:00
Masters of the Universe / Stăpânii universului Avanpremiera
Regia: Travis Knight
Cu: Alison Brie, Idris Elba, Morena Baccarin, Nicholas Galitzine
Gen Film: Actiune, Aventuri
Durată: 132 min
Rating: AP 12
După ce sunt separați timp de 15 ani, Sabia Puterii îl conduce pe prințul Adam (Nicholas Galitzine) înapoi în Eternia, unde descoperă că patria sa a fost distrusă sub domnia malefică a lui Skeletor (Jared Leto). Pentru a-și salva familia și lumea, Adam trebuie să-și unească forțele cu cei mai apropiați aliați ai săi, Teela (Camila Mendes) și Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), și să-și îmbrățișeze adevăratul destin ca He-Man – cel mai puternic om din univers.
Miercuri, Joi 21:00
The Desert Child / Copilul deșertului Avanpremiera
Regia: Gilles de Maistre
Cu: Kev Adams, Adrianna Gradziel, Nahel Tran, Zayn Sekkat, Neige de Maistre, Moun Ghazali
Gen Film: Familie
Durată: 92 min
Rating: AG
Tânăra Sun publică o carte inspirată dintr-o poveste pe care i-o spunea bunicul ei: incredibila poveste a lui Hadara, un copil nomad pierdut de familia sa la vârsta de 2 ani într-o furtună de nisip în deșert, care a fost apoi adoptat și crescut de o pereche de struți. Dar când Sun este invitată să viziteze Sahara, își dă seama că Hadara este poate mai mult decât o simplă poveste de adormit copiii.
Dublat: Sambata pana Luni 13:20
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Regia: Quentin Tarantino
Cu: Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Michael Madsen, Daryl Hannah, David Carradine
Gen Film: Actiune, Crima, Thriller
Durată: 275 min
Rating: IM 18
Un eveniment de neratat pentru cinefili: Kill Bill revine pe marile ecrane, într-o ediție care aduce împreună Volumele 1 și 2, necenzurată și prezentată exact așa cum a fost concepută de Quentin Tarantino, cu o secvență anime bonus, nemaivăzută până acum.
Vineri pana Joi 18:40
Backrooms / Backrooms: Fără ieșire
Regia: Kane Parsons
Cu: Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor
Gen Film: Horror, SF
Durată: 90 min
Rating: N 15
Într-un subsol oarecare, dintr-un magazin de mobilă oarecare, pe un perete oarecare, o cale de acces răsare și duce către o nouă realitate amenințătoare.
Vineri pana Joi 19:40
Fuze / Fuze: Diversiune explozivă
Regia: David Mackenzie
Cu: Aaron Taylor-Johnson, Sam Worthington, Theo James, Gugu Mbatha-Raw
Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Mister, Razboi, Thriller
Durată: 98 min
Rating: N 15
O alertă privind un obuz neexplodat din al Doilea Război Mondial pe un șantier din centrul Londrei pornește o isterie în masă și o cursă contra-cronometru pentru dezamorsarea acestuia. Dar când haosul se dovedește a fi orchestrat pentru a masca un jaf de proporții pe o stradă alăturată și foști aliați se transformă în inamici, miza și adrenalina cresc direct proporțional.
Vineri pana Marti 19:00
Miercuri, Joi 17:40
Passenger / Pasagerul
Regia: André Øvredal
Cu: Melissa Leo, Jacob Scipio, Lou Llobell, Devielle Johnson, Bonni Dichone
Gen Film: Horror
Durată: 94 min
Rating: N 15
La câteva săptămâni după ce pornesc într-o aventură cu rulota, o tânără și iubitul ei sunt martori la un accident teribil în care șoferul moare. Curând, încep să fie vânați de un demon care este la un pas în spatele lor oriunde s-ar duce.
Vineri pana Joi 21:35
Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour Live in 3D
Regia: James Cameron, Billie Eilish
Cu: Billie Eilish
Gen Film: Document, Muzica
Durată: 114 min
Rating: AG
Un film-concert 3D co-regizat de Billie Eilish și James Cameron care documentează show-urile artistei susținute în Manchster.
Vineri pana Marti 17:25
Star Wars: The Mandalorian and Grogu 3D
Regia: Jon Favreau
Cu: Pedro Pascal, Sigourney Weaver
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF
Durată: 132 min
Rating: AP 12
Cândva un vânător de recompense singuratic, mandalorianul Din Djarin și ucenicul său Grogu pornesc într-o nouă aventură în universul Star Wars.
Vineri pana Marti 21:00
Miercuri, Joi 15:00
Mumbo Jumbo / Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș
Regia: Karsten Kiilerich
Cu: Lars Mikkelsen, Dick Kaysø, Peter Frödin, Annevig Schelde Ebbe, Victor Spanning
Gen Film: Animatie, Familie, Fantastic
Durată: 83 min
Rating: AG
După mai mult de 30 de ani în armată ca unul din cei mai buni aviatori, Pete Mitchell se întoarce acolo unde a început, dar cu misiunea de a-și pune în slujba celor nou recrutați abilitățile sale extraordinare de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang, așa cum ar fi meritat.
Dublat: Vineri, Marti 11:35; 15:40
Miercuri, Joi 13:00
The Sheep Detectives / Turma vede urma
Regia: Kyle Balda
Cu: Emma Thompson, Hugh Jackman, Regina Hall, Bryan Cranston
Gen Film: Actiune, Comedie, Mister
Durată: 109 min
Rating: AG
În fiecare seară, un cioban citește cu voce tare o poveste de mister, prefăcându-se că oile sale înțeleg. Când bărbatul este găsit mort, oile își dau seama imediat că a fost o crimă și cred că știu totul despre cum să o elucideze.
Dublat: Vineri, Marti pana Joi 12:10; 14:25
The Devil Wears Prada 2 / Diavolul se îmbracă de la Prada 2 VIP 2D
Regia: David Frankel
Cu: Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep
Gen Film: Comedie, Drama
Durată: 120 min
Rating: AP 12
The Devil Wears Prada 2 urmărește lupta Mirandei Priestly (Meryl Streep), care se apropie de pensionare, împotriva lui Emily Charlton (Emily Blunt), fosta ei asistentă devenită directoare, în timp ce concurează pentru veniturile din publicitate pe fondul declinului presei scrise.
Vineri pana Joi 16:20
Michael 2D / VIP 2D
Regia: Antoine Fuqua
Cu: Colman Domingo, Jaafar Jackson, Juliano Valdi
Gen Film: Biografic, Drama, Istoric, Muzical
Durată: 127 min
Rating: AP 12
Michael este portretul cinematografic al vieții și impactului unuia dintre cei mai influenți artiști pe care i-a cunoscut vreodată lumea.
Filmul spune povestea vieții lui Michael Jackson dincolo de muzică, urmărind drumul său de la descoperirea talentului său extraordinar ca solist al grupului Jackson Five până la artistul vizionar a cărui ambiție creativă a alimentat o căutare neobosită de a deveni cel mai mare showman din lume.
2D: Vineri pana Joi 16:35
2D VIP: Vineri pana Joi 13:50
David
Regia: Phil Cunningham, Brent Dawes
Cu: Pavel Bartoș, Bogdan Farcaș, David Măruță, Răzvan Rește
Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical
Durată: 112 min
Rating: AG
David spune povestea unui tânăr păstor din Betleem care pare la început un om obișnuit. Însă o chemare neașteptată îi schimbă viața pentru totdeauna. Când uriașul Goliat începe să terorizeze poporul Israel, David pornește într-o confruntare aparent imposibilă.
Înarmat doar cu o praștie, câteva pietre și o credință de neclintit, el se ridică împotriva fricii și devine simbolul curajului. Drumul său nu este doar o luptă fizică, ci o călătorie profundă despre destin, loialitate, iubire și credință – o poveste care, de-a lungul secolelor, a inspirat milioane de oameni.
Dublat: Vineri, Marti 13:25
The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul VIP 3D
Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic
Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF
Durată: 98 min
Rating: AG
Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.
Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.
Dublat: Vineri pana Joi 11:50
Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.
Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 15 – 21 mai 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 15 – 21 mai 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Star Wars: The Mandalorian and Grogu 3D Avanpremiera Regia: Jon Favreau Cu: Pedro Pascal, Sigourney Weaver Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF Durată: 132 min Rating: AP 12 Cândva un vânător de […]
VIDEO | My Mobila Outlet – Un nou magazin pentru locuitorii din Alba Iulia
My Mobila Outlet – Un nou magazin pentru locuitorii din Alba Iulia Toți locuitorii din Alba Iulia și împrejurimi sunt invitaţi sâmbătă, 9 mai 2026, ora 9.00, la deschiderea oficială a magazinului My Mobila Outlet, situat pe strada Alexandru loan Cuza nr. 33D. Noul showroom vă aduce o gamă variată de mobilier pentru casă și […]
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 8 – 14 mai 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 8 – 14 mai 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Top Gun: Maverick – Relansare Aniversara Regia: Joseph Kosinski Cu: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer Gen Film: Actiune, Drama Durată: 131 min Rating: AP 12 După mai mult de 30 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Booking elimină mai multe apartamente de pe platformă: Proprietarii din România trebuie să aibă certificat de clasificare pentru spațiile pe care le oferă turiștilor
Booking elimină mai multe apartamente de pe platformă: Proprietarii din România trebuie să aibă certificat de clasificare pentru spațiile pe...
Noua Lege a Salarizării: Șefii Curților de Apel din România acuză un „atac fără precedent” asupra statului de drept – „Se deschide calea abuzului politicianului”
Noua Lege a Salarizării: Șefii Curților de Apel din România acuză un „atac fără precedent” asupra statului de drept –...
Știrea Zilei
VIDEO | Vizită a Familiei Regale a României la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Colegiul militar albaiulian, origini în perioada regalității
Vizită a Familiei Regale a României la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Colegiul militar albaiulian, origini în...
VIDEO SPECTACULOS | Se montează grinzile de oțel de greutăți impresionante la viaductul Variantei Ocolitoare a Blajului
VIDEO SPECTACULOS | Se montează grinzile de oțel de greutăți impresionante la viaductul Variantei Ocolitoare a Blajului Moment deosebit pe...
Curier Județean
INCENDIU de litieră de pădure în Horea: Intervin pompierii din Câmpeni, Ocolul Silvic și SVSU
INCENDIU de litieră de pădure în Horea: Intervin pompierii din Câmpeni, Ocolul Silvic și SVSU Un incendiu de litieră de...
27 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
27 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...