VIDEO | Vizită a Familiei Regale a României la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Colegiul militar albaiulian, origini în perioada regalității
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu au efectuat în după amiaza zilei de miercuri, 27 mai 2026 o vizită la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.
Vizita Familiei Regale s-a înscris în seria manifestărilor dedicate împlinirii a 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României și a statului român modern și a avut o semnificație aparte pentru instituția de învățământ militar din Cetatea Marii Uniri.
Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a continuat tradițiile Liceului Militar înființat la Târgu Mureș prin Înaltul Decret Regal nr. 3613, semnat de Regele Ferdinand I la Castelul Peleș, în data de 23 septembrie 1919. De-a lungul timpului, instituția a reprezentat unul dintre cele mai importante centre de formare militară preuniversitară din România, contribuind la educarea și pregătirea mai multor generații de elevi militari.
Istoria colegiului a fost strâns legată de evoluția învățământului militar românesc și de tradițiile Armatei Române.
În cadrul vizitei, Familia Regală a fost întâmpinată de conducerea colegiului, de cadre militare, profesori și elevi. Programul a inclus prezentarea tradițiilor și rezultatelor instituției, precum și întâlniri cu elevii și personalul colegiului militar.
Evenimentul a reafirmat legătura istorică dintre Casa Regală a României și învățământul militar românesc, fundamentată pe respectul pentru educație, disciplină și spirit patriotic.
articol în curs de actualizare
