Booking elimină mai multe apartamente de pe platformă: Proprietarii din România trebuie să aibă certificat de clasificare pentru spațiile pe care le oferă turiștilor
Booking, platforma internațională de închirieri în regim hotelier, anunță că va elimina toate ofertele proprietarilor din România care nu au certificat de clasificare pentru spațiile pe care le oferă turiștilor.
Un regulament european intrat recent în vigoare obligă aceste site-uri să afișeze odată cu oferta și dovada că spațiul este luat în evidența statului.
Toți proprietarii care oferă apartamente în regim hotelier au fost înștiințați că până pe 27 mai trebuie să trimită platformei Booking dovada că au obținut certificat de clasificare de la Ministerul Turismului. Altfel, există riscul ca ofertele lor să fie eliminate până când vor intra în legalitate.
Turistă: „Eu zic că e mai bine așa, să fie totul la vedere și pentru turist, să știe dinainte ce-l așteaptă.”
George Olariu, proprietar: „Așa eliminăm concurența neloială.”
Potrivit Ministerului Economiei și Turismului, în toată țara sunt clasificate puțin peste 6.000 de camere și apartamente aparținând persoanelor fizice. Reprezentanții industriei spun că în realitate sunt mult mai multe.
Gabriela Marinescu, Asociația pentru Turism și Închiriere Proprietăți: „Cei care sunt în afara acestui cadru legal, să se conformeze. Iar dacă nu se conformează, nu prea au alte opțiuni: nu poți să stai cu cheia în fața blocului și să iei oameni de pe stradă ca să-i poți caza. ”
Deși clasificarea apartamentelor închiriate în regim hotelier este obligatorie în România înca din 2022, reprezentanții ministerului turismului spun că mulți proprietari abia acum își depun dosarele. Procedura de clasificare durează însă cel puțin 30 de zile.
Alin Grigore, director general Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: „Remarcăm la nivelul ministerului o creștere a cererilor de clasificare. Realist vorbind două zile este într-adevăr aproape imposibil în sensul în care aceste documente trebuiesc parcurse de colegi de-ai mei din direcția de autorizare și monitorizare. ”
Până la această oră, reprezentanții Booking nu au răspuns solicitării Știrilor Pro TV de a oferi un punct de vedere.
A doua cea mai cunoscută platforma internațională de rezervări online, AirBNB a comunicat public că este pregătită să se conformeze dar constată că încă sunt state membre UE care nu și-au pus la punct legislația și procedurile.
Potrivit Regulamentului European recent intrat în vigoare, platformele online vor transmite autorităților statului informații legate de volumul închirierilor, numărul de oaspeți și sumele încasate de proprietari în vederea fiscalizării veniturilor.
