VIDEO SPECTACULOS | Se montează grinzile de oțel de greutăți impresionante la viaductul Variantei Ocolitoare a Blajului

Moment deosebit pe șantierul Variantei Ocolitoare a Blajului, cel mai spectaculos element de pe traseul noului drum.

Miercuri, 27 mai 2026 era în desfășurare montarea grinzilor de oțel la viaductul noului drum de centură.

Viaductul are o lungime de 450 de metri.

„Sunt grinzi intercalate cu celelalte grinzi, de beton, întrucât acest viaduct are două curbe, o curbă pe râul Târnava și una peste calea ferată.

Pentru dilatări și pentru tot ceea ce reprezintă caracteristicile unei lucrări de beton este necesar a intercala un tronson de 40 de metri de grinzi.

Fiecare grindă are în jur de 76 de tone”, a precizat primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.

Proiectul variantei ocolitoare a municipiului Blaj are ca scop scoaterea traficului greu și de tranzit din oraș, pentru reducerea aglomerației și a poluării. Drumul va avea o lungime de aproximativ 6,5 kilometri și va include sensuri giratorii, poduri, dar și acest viaduct.

Investiția, finanțată din fonduri europene și de la bugetul de stat, va îmbunătăți circulația și conexiunile rutiere din zonă.

