La Blaj, rețele de apă potabilă și canalizare extinse în cartierul Veterani: În ce stadiu este proiectul
La Blaj, rețele de apă potabilă și canalizare extinse în cartierul Veterani: În ce stadiu este proiectul
Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că a fost depusă solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere rețea de apă potabilă cu branșamente și canalizare menajeră cu racorduri pe strada Costache Negri (Cartier Veterani), municipiul Blaj”.
Pe strada Costache Negri există deja o rețea de apă din PEHD cu diametrul de 160 mm și o rețea de canalizare din PAFSIN de 315 mm. Ele nu deservesc însă toate proprietățile din cartier. Proiectul prevede extinderea ambelor rețele și racordarea locuințelor existente și a celor viitoare.
Rețeaua de apă potabilă:
*Conductă nouă din PEHD de 110 mm, lungă de 1.235 de metri, racordată la rețeaua existentă.
*Două subtraversări de drum prin foraj dirijat, de 15 și 20 de metri.
*Opt cămine de vane și 13 hidranți exteriori pentru intervenții în caz de incendiu.
*70 de branșamente, cu cămine amplasate pe domeniul public, la limita proprietăților.
Canalizarea menajeră este împărțită în două sisteme:
*Un sistem gravitațional de 572 de metri, care se descarcă în rețeaua existentă de pe strada Costache Negri.
*Un al doilea sistem, de 526,5 metri, pentru zona unde panta terenului nu permite scurgerea gravitațională. Apele uzate vor fi preluate de o stație de pompare și trimise printr-o conductă de refulare de 40 de metri spre rețeaua existentă.
*În total, rețeaua gravitațională măsoară 1.098,5 metri, iar racordurile sunt 70.
Stația de pompare va avea două electropompe submersibile, una activă și una de rezervă, cu debit de 2 litri pe secundă și înălțime de pompare de 10 mCA. Va fi montată într-un cămin îngropat și va funcționa automat, monitorizată prin sistem SCADA.
De ce este nevoie de investiție
Potrivit memoriului de prezentare, proiectul răspunde obligației autorității locale de a asigura servicii publice de apă și canalizare. Colectarea controlată a apelor uzate ar elimina riscul evacuărilor necontrolate în sol și în pânza freatică.
Potrivit reprezentanților administrației locale, investiția ar îmbunătăți condițiile de igienă și de viață din cartier, ar asigura protecție împotriva incendiilor prin hidranți și ar crea premisele dezvoltării urbanistice a zonei.
Rețelele proiectate au o durată de viață estimată la cel puțin 50 de ani.
Termene și etape
Implementarea este estimată la aproximativ 12 luni de la obținerea avizelor și autorizațiilor, între care acordul de mediu, avizul operatorului de apă S.C. APA CTTA S.A. și autorizația de construire.
Proiectul se bazează pe Certificatul de Urbanism nr. 36 din 10.03.2026.
foto – cu rol ilustrativ
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