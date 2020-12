La Alba Iulia, intenții de dezvoltare a bazei “sportului cu balonul oval” | Proiectul “Rugby – sănătate și educație prin sport”, votat de cetățeni în vederea finanțării

Organizarea în premieră a programului de Bugetare Participativă la Alba Iulia a însemnat înscrierea în competiție a 32 de proiecte, dintre care, în urma verificărilor tehnice din partea administrației locale a municipiului, 18 au intrat în faza de votare de către cetățeni în vederea finanțării.

Organizată pe mai multe domenii, din care unul alocat Sănătății și Sportului, competiția s-a bucurat de un real succes, dovadă fiind cele aproape 2200 voturi exprimate. În lista proiectelor declarate câștigătoare s-a numărat și unul în domeniul mai sus menționat, depus de Cristian Cotae („Rubgy – sănătate și educație prin sport”). Respectivul proiect s-a clasat pe locul al treilea în topul celor votate, intenționându-se formarea a două echipe Under 16 și Under 18, cu o colaborare firească cu CSU Rugby Alba Iulia, formația de seniori din Cetatea Marii Uniri. Știind faptul că numele lui Cristian Cotae este legat de CSU Rugby Alba Iulia l-am rugat de istoricul albaiulian Marius Rotar, creatorul acestei echipe în aprilie 2019, să ne ofere mai multe detalii.

*Echipe de Under 16 și Under 18

„Da, așa este, proiectul depus a fost în directă legătură cu echipa noastră, Cristian Cotae fiind omul care, în mod absolut voluntar și exemplar, se ocupă de mai mult timp de formația noastră de juniori. Noi am luat în calcul mai multe variante de proiecte axate pe revigorarea și dezvoltarea rugbyului în Alba Iulia, când am aflat despre acestă competiție de proiecte (inclusiv transformarea unui teren de la marginea orașului în teren pentru meciuri de rugby). Până la urmă, am preferat o variantă urmărind aducerea copiilor și adolescenților de la școlile și liceele din Alba Iulia la rugby, precum și de la centrele de plasament din municipiul nostru și de la Orăștie. Ni s-a părut cea mai potrivită, întrucât fără o pepinieră serioasă echipa noastră de rugby nu va rezista mai mult de câțiva ani. Propunerea noastră a avut succes, obținând 218 voturi, circa 10 la sută din totalul voturilor, adică locul 3. Nu am solicitat o sumă foarte mare, întrucât este vorba despre acțiuni de popularizare, de atragere a elevilor din Alba Iulia la rugby, având drept scop final formarea a două echipe de rugby, Under 16 și Under 18, dintr-un grup țintă de 100 de elevi, ai căror componenți vor fi legitimați la CSU Rugby Alba Iulia. Urmărim astfel, prin acest proiect nu doar elemente care țin de petrecerea timpului liber (socializare) pentru copii și adolescenți sau cele privind dezvoltarea lor fizică, ci mai multe: cultivarea disciplinei, a spiritul de colegialitate, a curajului, a solidarității, a punerii mai presus a efortului colectiv decât cel individual, a spiritului de echipă și colegialitate, de ajutorare reciprocă, de eliminare a unor posibile accese de vedetism etc. Prin urmare, luând toate acestea aspecte în calcul, se poate vedea că rugbyul, ca sport, educă și este o «fabrică» de oameni adevărați. Faptul că am câștigat, în urma voturilor, demonstrează, încă o dată, că acestă echipă nu e a mea sau a celor peste 40 de oameni implicați, cu eforturi absolut eroice, în supraviețuirea ei de mai bine de un an jumătate, ci a Universității din Alba Iulia și, mai ales, a orașului Alba Iulia. Mulțumim din suflet celor care au votat pentru rugby la această competiție. Fiecare vot înseamnă pentru noi un implus de a continua”. (H.D.M.)