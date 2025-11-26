Judecătorul Liviu Odagiu, fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii

Fostul președinte al Curții de Apel Alba Iulia, judecătorul Liviu Odagiu, candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Plenul CSM se va reuni joi pentru a vota noua conducere.

Judecătorul Liviu Odagiu s-a numărat printre primii membri ai CSM care au reacționat public, criticându-l pe premierul Ilie Bolojan în legătură cu proiectul referitor la pensiile magistraților. Reacția a avut loc în plenul CSM, în cadrul ședinței din luna iulie. Atunci, Odagiu l-a acuzat pe Bolojan că „propagă minciuni în spațiul public” privind vârsta de pensionare, conform HotNews.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se va reuni joi pentru a alege noua conducere pentru anul 2026. Mandatele președintelui și vicepreședintelui CSM vor începe în ianuarie 2026 și vor avea o durată de un an.

În prezent, funcția de președinte este deținută de judecătoarea Elena Raluca Costache, iar cea de vicepreședinte de procurorul Claudiu Constantin Sandu.

