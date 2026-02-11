Judecătorul Gheorghe Stan prezent la ședința CCR. Curtea ar putea pronunța o decizie pe pensiile magistraților în ședința de astăzi

Judecătorul Gheorghe Stan prezent la ședința CCR. Curtea ar putea pronunța o decizie pe pensiile magistraților

Toți cei nouă judecători ai Curții Constituționale participă la ședința în desfășurare, ceea ce permite CCR să pronunțe o hotărâre în legătură cu legea care prevede reducerea pensiilor magistraților și majorarea vârstei de pensionare.

Deși se afla în concediu, judecătorul Gheorghe Stan s-a prezentat la ședință. În absența sa, deliberările ar fi fost amânate din nou, conform regulamentului Curții Constituționale.

Reamintim că, surse din Curtea Constituțională au declarat, marți, pentru Hotnews că judecătorul Gheorghe Stan, numit la propunerea PSD, a intrat în concediu paternal pentru zece zile lucrătoare începând de luni, 9 februarie. Judecătorii vor fi puși în fața situației de a amâna decizia, pentru că regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale prevede, la articolul 17, alineatul 2:

„În cazul în care nu sunt prezenți toți judecătorii care au participat la dezbateri sau în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, republicată, pronunțarea asupra cauzei va fi amânată pentru o dată ulterioară. Amânarea va fi consemnată într-o încheiere redactată de magistratul-asistent, cu indicarea motivului care a determinat această măsură”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI