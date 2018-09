Judecător: Dacian Cioloș dezinformează când spune că prin OUG 6/2016 nu a făcut SRI ‘organ de cercetare penală’ şi că a avut avizul CSM

Judecătorul Florica Roman susține că „fostul premier Dacian Ciolos dezinformeaza cand spune ca prin OUG 6/2016 nu a facut SRI “organ de cercetare penala” si ca a avut avizul CSM”. Reacția vine după ce fostul premier a dat o declarație în care susținea că ordonanța pe baza căreia a fost semnat protocolul SRI-PÎCCJ din decembrie 2016 a avut avizul CSM și că nu a transformat SRI în organ de cercetare prin respectivul document.

„Ambele afirmatii ale fostului premier Dacian Ciolos sunt neadevarate.

1. SRI – organ de cercetare penala

Ciolos: “nu am facut SRI organ de cercetare penala deloc”

Afirmatia este complet falsa si este contrazisa atat de expunerea de motive cat si de textul Ordonantei de Urgenta 6/2016.

Astfel, in expunerea de motive trimisa Parlamentului in 2016, document trimis de Guvern sub semnatura domnului Ciolos, se spune:

“Pentru a nu afecta cooperarea cu organele judiciare in instrumentarea si documentarea acestor infractiuni grave care sa lezeze realizarea securitatii nationale si pentru a raspunde criticilor de neconstitutionalitate, se impune atribuirea calitatii de organ de cercetare panala speciala unor cadre specializate din cadrul Serviciului Roman de Informatii.”

Asadar, Guvernul Ciolos a stiut de atunci despre protocoalele de “cooperare” si echipele mixte SRI-procurori.

Textul Ordonantei de Urgenta 6/2016 a modificat, de asemenea, si art. 13 a Legii 14/1992 privind organizarea si functionarea SRI-ului astfel:

“Art. 13. – Organele Serviciului Roman de Informaţii nu pot efectua acte de cercetare penala, nu pot lua masura reţinerii sau arestarii preventive şi nici dispune de spaţii proprii de arest. Prin excepţie, organele Serviciului Roman de Informaţii pot fi desemnate organe de cercetare penala speciale conform art. 55 alin. (5) şi (6) din Codul de procedura penala pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica, conform prevederilor art. 57 alin. (2) teza finala din Codul de procedura penala.”

De asemenea, prin OUG 6/2016 a fost modificat Codul de procedura penala, pentru a permite acestor “organe de cercetare penala speciale”, cum a devenit si SRI, sa faca acte de urmarire penala.

“Art. 57

(2) Organele de cercetare penala speciale efectueaza acte de urmarire penala numai in condiţiile art. 55 alin. (5) şi (6), corespunzator specializarii structurii din care fac parte, in cazul savarşirii infracţiunilor de catre militari sau in cazul savarşirii infracţiunilor de corupţie şi de serviciu prevazute de Codul penal savarşite de catre personalul navigant al marinei civile, daca fapta a pus sau a putut pune in pericol siguranţa navei sau navigaţiei ori a personalului. De asemenea, organele de cercetare penala speciale pot efectua, in cazul infracţiunilor contra securitaţii naţionale prevazute in titlul X din Codul penal şi infracţiunilor de terorism, din dispoziţia procurorului, punerea in aplicare a mandatelor de supraveghere tehnica.”

sadar, contrar celor declarate presei, domul Ciolos a facut SRI organ de cercetare penala. A scris el insusi negru pe alb acest lucru atat in expunerea de motive cat si in OUG 6/2016.

Reiterez faptul ca dupa 1989 SRI-ului i s-a interzis prin lege, in mod expres, sa faca acte de urmarire penala, adica sa fie organ de cercetare penala, tocmai pentru a nu mai permite unui serviciu secret sa repete abuzurile facute de fosta Securitate comunista.

Prin OUG 6/2016 Guvernul Ciolos a dat SRI-ului atributii pe care le-a avut fosta Securitate comunista si care i-au fost interzise SRI-ului dupa 1989.

2. Avizul CSM

Ciolos: “Am avut si avizul CSM si avizul CSAT”

Avizul CSAT l-au avut, pentru ca OUG a fost data dupa o sedinta de urgenta a CSAT, insa avizul CSM nu l-au avut, asa cum a aratat si CSM-ul in raspunsul pe care mi l-a trimis.

Lipsa avizului CSM este mentionata chiar de catre domnul Ciolos in expunerea de motive a ordonantei, la pagina 13, unde spune ca are avizul Consiliului Legislativ si al CSAT, insa in cazul CSM nu spune ca aviz ci “un punct de vedere“.

Punctul de vedere nu este un aviz!

Punctul de vedere a fost transmis de Comisia 1 a CSM pe data de 10 martie 2016, asa cum se arata in raspunsul pe care l-am primit de la CSM.

Avizul, insa, nu putea fi dat decat de catre Plenul CSM, iar pana in noaptea zilei de 11 martie 2016, cand s-a adoptat OUG 6/2016, Plenul CSM nu se intrunise pentru a da aviz.

In concluzie, domnul fost premier Ciolos a si facut SRI “organ de cercetare penala”, asa cum era fosta Securitate comunista, cat si a adoptat OUG 6/2016 fara sa aiba avizul CSM”, scrie Florica Roman pe blogul sau.