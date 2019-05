Jidvei celebrează 20 de ani de pasiune și respect pentru arta vinului și anunță lansarea campaniei „Primul loc e doar primul pas”

Povestea vinurilor Jidvei a început în 1949, odată cu înființarea societății viticole omonime, însă istoria recentă a companiei a început în anul 1999, odată cu privatizarea fostei societăți viticole. Un pas extrem de important care a marcat trecerea la o nouă etapă, cea a viticulturii și oenologiei moderne în Podgoria Târnave. Două decenii marcate de transformări profunde, de investiții masive direcționate către restructurarea plantațiilor de viță-de-vie, extinderea suprafeței prin înființarea de plantații noi, modernizarea cramelor existente, construcția unora noi și, nu în ultimul rând, achiziția de echipamente și tehnologii de ultimă oră.

Jidvei este pionier în România în ceea ce privește inovația și implementarea tehnologiilor noi, deținând cea mai mare cramă gravitațională din Europa și prima din România, prima mașină de plantat cu GPS din Europa și primul sistem de vinificație complet computerizat. Jidvei a înființat prima școală privată de viță-de-vie, fiind singurul deținător de plantații bază din România, cu cea mai mare capacitate de vițe altoite anual. Totodată, compania a realizat cele mai mari investiții în domeniul vitivinicol din România, de peste 100 milioane de euro și are, în prezent, cea mai mare capacitate de stocare – peste 35 milioane de litri.

Din 1999 până în prezent, cele 630 de hectare de viță-de-vie preluate inițial au crescut an de an, plantațiile de viță-de-vie ale companiei acoperind astăzi o suprafață de 2.500 de hectare. Și nu doar hectarele sau investițiile au crescut constant, dar și cei care s-au alăturat de-a lungul timpului marii familii Jidvei, ce reunește astăzi peste 1.000 de persoane și, desigur, pe toți cei care iubesc vinurile de pe Târnave.

În câteva cuvinte, sunt 20 de ani de pasiune, efort, multă muncă și dedicare, toate acestea dublate de o viziune de business îndrăzneață, dar și de curajul de a face lucrurile altfel.

„Am crezut, de la bun început, în potențialul și personalitatea vinului, considerându-l unul dintre cei mai importanți vectori ai imaginii noastre ca țară, noi românii fiind legați de vin grație credinței. Dacă ar fi să exprim în câteva cuvinte ce au însemnat pentru mine și pentru compania Jidvei ultimii 20 de ani, aș începe prin a spune că am avut întotdeauna așteptări mari, că viziunea mea a depășit spațiul companiei, pentru că mereu am avut în vedere sectorul vitivinicol per ansamblu, având convingerea că doar pasiunea, efortul constant și curajul de a face pași înainte ne pot duce spre succes, spre evoluție. De-a lungul timpului au existat, fără îndoială, și obstacole și decizii dificile. Dar am avut curaj și, poate mai mult decât atât, am înțeles că fiecare pas trebuie să îi urmeze altuia, că există o ordine a lucrurilor care trebuie respectată, că totul trebuie să decurgă firesc, așa cum se întâmplă în vie. Este poate cea mai valoroasă lecție pe care natura și vița-de-vie ne-o oferă. Vinul este, în definitiv, o poveste despre înțelepciune, trudă și răbdare. Astăzi, pot spune fără ezitare că o mare parte din tot ce mi-am propus s-a materializat, iar Jidvei este acolo unde merită să fie.”, a spus Claudiu Necșulescu, președintele Jidvei.

Actualul context de business, alături de schimbările sociale, tehnologice și informaționale, creșterea pieței de vinuri, dar și de tendințele de la nivel global au condus la o schimbare semnificativă a modului în care compania abordează comunicarea în relație cu toate categoriile de public. Această schimbare a avut la bază un amplu proces de rebranding, care s-a desfășurat pe parcursul ultimilor doi ani.

Acest proces a debutat cu realizarea, în perioada august 2017 – februarie 2018, a unui proiect național de cercetare de piață care a inclus o componentă calitativă și una cantitativă. Rezultatele studiului au prezentat o imagine de ansamblu asupra pieței naționale de vinuri, oferind informații valoroase cu privire la segmentarea consumatorilor, obiceiurile de consum, dar și cu privire la percepția categoriilor relevante de public asupra brandurilor autohtone de vin. Una dintre cele mai importante etape ale procesului de rebranding a presupus modernizarea și actualizarea identității vizuale.

Jidvei marchează noul context comunicațional și de business și cei 20 de ani de implicare și efort constant de a redefini valorile brandului și de a-l aduce mai aproape de cei care iubesc vinul printr-o campanie integrată de comunicare, semnată de agenția Moosai, sub sloganul „Primul loc e doar primul pas”.

„Aceasta este prima campanie de anvergură națională prin care ne propunem să marcăm atât evoluția JIDVEI din ultimii 20 de ani, cât și evoluția din anii ce vor urma. Am creat un manifest prin care îndemnăm la pasiune, curaj și dedicare, atribute care reprezintă valorile de brand Jidvei, motorul care ne-a adus pe primul loc și care ne va purta mai departe. Astfel, aducem în atenția consumatorilor o campanie de comunicare relevantă, cu un mesaj puternic, în legătură directă cu spiritul uman. Credem în depășirea barierelor și privim cu optimism către viitor. Pentru că ne place ce facem, cum facem și cine am devenit.”, a spus Ana Necșulescu, manager marketing Jidvei.

Prin această campanie Jidvei își propune să revitalizeze percepția de brand, definind astfel o poziționare clară atât pentru companie, cât și pentru produsele sale. Procesul de reîmprospătare a identității vizuale și a etichetelor de produs completează perfect borna de 20 de ani din călătoria Jidvei.

Mixul de comunicare cuprinde campania TV cu două clipuri, un spot radio, precum și campanii outdoor, online și acțiuni de PR. „Prin mesajul nostru dorim să inspirăm cât mai mulți oameni să își urmeze visurile și propria cale. Chiar dacă ajungi sau nu cel mai bun, nu te opri! ”, a mai spus Ana Necșulescu.

Campania debutează astăzi, 17 mai 2019, cu un clip TV de 35 de secunde și on-line cu două video-uri.

Despre Jidvei

Grupul Jidvei (www.jidvei.ro), cel mai mare producător de vin din România, deține cea mai mare plantație viticolă din țară și cea mai mare podgorie din Europa cu proprietar unic, având 2.500 de hectare de viță-de-vie și crame dotate cu cele mai performante echipamente, situate la Jidvei, Tăuni, Blaj și Bălcaciu.

În zona DOC „TÂRNAVE” – sub denumirea JIDVEI, se produc unele dintre cele mai apreciate vinuri și spumante românești, calitatea acestora fiind confirmată an de an de medaliile obținute la competiții internaționale. Vinurile de Jidvei au fost distinse în ultimii 10 ani cu peste 500 de medalii în cadrul celor mai prestigioase concursuri de profil din lume.