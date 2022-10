Jandarmii din Alba prezenți la datorie: asigură ordinea și siguranța publică la moaștele Sfântului Cuvios Nicodim cel Sfințit, la Catedrala Încoronării.

AVARIE la conducta de alimentare cu apă potabilă în zona localității Decea: Patru localități din Alba, fără apă potabilă. Cât va dura reparația

Din cauza unei avarii produse în data de 21 octombrie 2022 la conducta de alimentare cu apa potabila in zona localitatii Decea, SC APA CTTA SA ALBA- Sucursala Ocna Mures anunță consumatorii întreruperea furnizării apei potabile in urmatoarele localitati : Inoc, Unirea, Ocna Mures( cu localitatile apatinatoare) si Noslac. Avand in vedere ca avaria este majora, estimam durata intreruperii la cca 12 ore.

La reluarea furnizării pot aparea local depășiri ale parametrului turbiditate, situatie in care rugam clientii, sa foloseasca apa numai in scop menajer.

Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, sau 0729994186, în vederea intervenției.

Va multumim pentru intelegere si ne cerem scuze pentru disconfortul creat!