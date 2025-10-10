Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 11–12 octombrie. Vor asigura ordinea la evenimente sportive, culturale și religioase în mai multe localități din județ

Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul acesta: Vor asigura ordinea la evenimente sportive, culturale și religioase în mai multe localități din județ

Jandarmeria Alba va fi prezentă în acest sfârșit de săptămână la mai multe evenimente sportive, culturale și religioase din județ, pentru a asigura ordinea și siguranța publică. Efectivele de jandarmi vor acționa pe stadioanele din Alba Iulia, Cugir și Șugag, la competiția „Gold Trail” din Baia de Arieș, la Supercupa României la volei feminin din Blaj, dar și la Festivalul „Armonii și gusturi” din Pianu și la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Alba Iulia. Forțele de ordine vor fi atente la prevenirea oricăror incidente și la menținerea unui climat de siguranță pentru toți participanții.

Reprezentanții Jandarmeriei Alba anunță că în plan sportiv, aceștia vor asigura măsurile de ordine publică pe stadionul „Metalurgistul” din Cugir, la meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a, dintre echipele CS Metalurgistul Cugir și Știința Politehnica Timișoara.

De asemenea, efectivele de jandarmi vor fi prezente pe stadionul „Cetate” din Municipiul Alba Iulia, la partida din cadrul aceleiași competiții, dintre CSM Unirea Alba Iulia și CS Unirea Sântana.

Tot în cadrul Ligii a III-a, jandarmii vor fi prezenți și pe stadionul din comuna Șugag, unde se va disputa meciul dintre CSL Hidro Mecanica Șugag 1984 și CS Timișul Șag. Prezența jandarmilor este asigurată și la manifestarea sportivă „Gold Trail”, organizată în incinta bazei sportive din localitatea Baia de Arieș, competiție de alergare care atrage anual numeroși participanți.

De asemenea, în Sala Polivalentă din Municipiul Blaj, jandarmii vor fi prezenți la Supercupa României la volei feminin, unde se vor confrunta echipele CSM Volei Alba Blaj și CSO Voluntari. În plan cultural-artistic, efectivele de jandarmi vor asigura măsurile specifice de ordine la Festivalul „Armonii și gusturi” de la Pianu, un eveniment promoțional ce va include o expoziție cu vânzare de produse tradiționale și un spectacol folcloric.

Totodată, în plan religios, jandarmii vor fi implicați în asigurarea ordinii publice pe timpul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși, manifestare care va include un marș pe itinerariul Catedrala Reîntregirii Neamului – zona Panoramic din Municipiul Alba Iulia.

Pe parcursul acestor evenimente, jandarmii vor fi atenți la prevenirea oricăror incidente și la asigurarea ordinii și siguranței publice. În caz de nevoie, participanții pot solicita sprijinul forțelor de ordine apelând numărul unic de urgență 112 sau adresându-se celui mai apropiat echipaj de jandarmi.

