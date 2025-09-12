Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 12-14 septembrie 2025: Vor asigura ordinea la evenimente sportive, culturale, promoționale și religioase

Jandarmii la datorie în Alba: Ordinea și siguranța publică asigurate la competiții sportive, evenimente culturale și manifestări religioase

În acest weekend, jandarmii din Alba ies în teren pentru a se asigura că totul merge bine la evenimentele care adună lume: meciuri de fotbal, curse de alergare, târguri locale sau slujbe religioase. Ei vor fi acolo să prevină orice probleme și să ajute organizatorii și participanții, ca toată lumea să se bucure de activități în siguranță.

Jandarmii vor acționa pentru buna desfășurare a partidelor de fotbal din cadrul Ligii a III-a, programate pe stadionul “Cetate” din Alba Iulia, unde se va disputa confruntarea dintre CSM Unirea Alba Iulia și Viitorul Arad, precum și pe stadionul din localitatea Șugag, unde echipa Hidro Mecanica Șugag va întâlni formația Metalurgistul Cugir.

La meciul de fotbal programat pe stadionul “Veza” din Municipiul Blaj, dintre CIL Blaj și Poli Timișoara, măsurile de ordine și siguranță publică vor fi asigurate de către colegii de la Gruparea de Jandarmi Mobilă ,,Regele Ferdinand I” din Târgu Mureș.

În același timp, jandarmii vor fi prezenți și la evenimente promoționale, respectiv competiția de alergare ,,Aiud Green Run’’ și ,,Crosul Sebeșului’’, manifestări ce atrag numeroși participanți și susținători.

Tot în acest sfârșit de săptămână, efectivele de jandarmi vor acționa pentru siguranța participanților la evenimentul ,,Masa care unește”, organizat în Șanțurile Cetății Alba Carolina, precum și la sărbătoarea ,,Ziua Recoltei”, desfășurată în localitatea Lunca, aparținând de comuna Valea Lungă, unde producătorii locali vor expune și comercializa produse specifice sezonului.

De asemenea, jandarmii vor fi prezenți la manifestările comemorative desfășurate la monumentul ,,Calvarul Aiudului’’, în memoria deținuților politici, precum și la Mănăstirea ,,Înălțarea Sfintei Cruci” din comuna Lupșa, unde va avea loc o slujbă religioasă cu prilejul sărbătoririi hramului.

Misiunile jandarmilor au ca obiectiv principal prevenirea și descurajarea faptelor antisociale, dar și sprijinirea organizatorilor și participanților, astfel încât toate aceste activități să se desfășoare în siguranță.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba reamintește cetățenilor că pot solicita sprijin ori de câte ori situația o impune, prin apelarea numărului unic de urgență 112.

