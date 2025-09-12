Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 12-14 septembrie 2025: Vor asigura ordinea la evenimente sportive, culturale, promoționale și religioase
Jandarmii la datorie în Alba: Ordinea și siguranța publică asigurate la competiții sportive, evenimente culturale și manifestări religioase
În acest weekend, jandarmii din Alba ies în teren pentru a se asigura că totul merge bine la evenimentele care adună lume: meciuri de fotbal, curse de alergare, târguri locale sau slujbe religioase. Ei vor fi acolo să prevină orice probleme și să ajute organizatorii și participanții, ca toată lumea să se bucure de activități în siguranță.
Jandarmii vor acționa pentru buna desfășurare a partidelor de fotbal din cadrul Ligii a III-a, programate pe stadionul “Cetate” din Alba Iulia, unde se va disputa confruntarea dintre CSM Unirea Alba Iulia și Viitorul Arad, precum și pe stadionul din localitatea Șugag, unde echipa Hidro Mecanica Șugag va întâlni formația Metalurgistul Cugir.
La meciul de fotbal programat pe stadionul “Veza” din Municipiul Blaj, dintre CIL Blaj și Poli Timișoara, măsurile de ordine și siguranță publică vor fi asigurate de către colegii de la Gruparea de Jandarmi Mobilă ,,Regele Ferdinand I” din Târgu Mureș.
În același timp, jandarmii vor fi prezenți și la evenimente promoționale, respectiv competiția de alergare ,,Aiud Green Run’’ și ,,Crosul Sebeșului’’, manifestări ce atrag numeroși participanți și susținători.
Tot în acest sfârșit de săptămână, efectivele de jandarmi vor acționa pentru siguranța participanților la evenimentul ,,Masa care unește”, organizat în Șanțurile Cetății Alba Carolina, precum și la sărbătoarea ,,Ziua Recoltei”, desfășurată în localitatea Lunca, aparținând de comuna Valea Lungă, unde producătorii locali vor expune și comercializa produse specifice sezonului.
De asemenea, jandarmii vor fi prezenți la manifestările comemorative desfășurate la monumentul ,,Calvarul Aiudului’’, în memoria deținuților politici, precum și la Mănăstirea ,,Înălțarea Sfintei Cruci” din comuna Lupșa, unde va avea loc o slujbă religioasă cu prilejul sărbătoririi hramului.
Misiunile jandarmilor au ca obiectiv principal prevenirea și descurajarea faptelor antisociale, dar și sprijinirea organizatorilor și participanților, astfel încât toate aceste activități să se desfășoare în siguranță.
Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba reamintește cetățenilor că pot solicita sprijin ori de câte ori situația o impune, prin apelarea numărului unic de urgență 112.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia: Ghid complet cu informații utile despre acces și programul evenimentului
Ghid complet pentru “Masa Care Unește”: Informații utile despre acces și programul evenimentului de la Alba Iulia cu peste 10.000 de participanți A început numărătoarea inversă la Alba Iulia. Mai sunt doar câteva ore până la „Masa care Unește”, evenimentul care își propune să readucă orașul în Guinness World Records, de această dată pentru cea […]
Bărbat de 53 de ani, din Aiud, REȚINUT: Și-a agresat și amenințat soția, încălcând un ordin de protecție
Bărbat de 53 de ani, din Aiud, REȚINUT: Și-a agresat și amenințat soția, încălcând un ordin de protecție Joi, 11 septembrie 2025, polițiștii de ordine publică din municipiul Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 53 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, violență […]
Bărbat de 61 de ani, din Sebeș, REȚINUT pentru furt: A sustras mai multe produse de pe rafturile unui magazin
Bărbat de 61 de ani, din Sebeș, REȚINUT pentru furt: A sustras mai multe produse de pe rafturile unui magazin Un bărbat de 61 de ani din Sebeș a fost reținut pentru furt. Potrivit IPJ Alba, la data de 11 septembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Ce interdicții are fostul candidat la prezidențiale
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Ce interdicții are Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este...
Rabla 2025 | Programul demarează cu etapa validării producătorilor auto: Când începe această procedură
Rabla 2025 | Programul demarează cu etapa validării producătorilor auto În ședința de Guvern din 11 septembrie 2025 a fost...
Știrea Zilei
VIDEO | Miriam Bulgaru și Nicolae Stanciu le-au transmis mesaje speciale pompierilor din Alba în zi aniversară
Miriam Bulgaru și Nicolae Stanciu le-au transmis mesaje speciale pompierilor din Alba în zi aniversară În zi aniversară, marcată în...
VIDEO | Șoferul care a lovit pe trecerea de pietoni o femeie la Alba Iulia a fost reținut: Conducea băut
Șoferul care a lovit pe trecerea de pietoni o femeie la Alba Iulia a fost reținut: Conducea băut O femeie...
Curier Județean
13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia: Ghid complet cu informații utile despre acces și programul evenimentului
Ghid complet pentru “Masa Care Unește”: Informații utile despre acces și programul evenimentului de la Alba Iulia cu peste 10.000...
Bărbat de 53 de ani, din Aiud, REȚINUT: Și-a agresat și amenințat soția, încălcând un ordin de protecție
Bărbat de 53 de ani, din Aiud, REȚINUT: Și-a agresat și amenințat soția, încălcând un ordin de protecție Joi, 11...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile
Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...
Opinii Comentarii
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru...
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...