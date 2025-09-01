Jandarmii din Alba au aplicat amenzi de 1.800 de lei și au confiscat peste 200 de produse contrafăcute
Jandarmii din Alba au aplicat amenzi de 1.800 de lei și au confiscat peste 200 de produse contrafăcute în misiunile desfășurate la final de vară
În ultimul weekend de vară, peste 100 de jandarmii din Alba au fost din nou prezenți în teren și au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.800 de lei.
Cele 4 amenzi date au venit în urma acțiunilor de prevenire și menținere a ordinii publice desfășurate la numeroase evenimente cultural-artistice, religioase și sportive organizate în județ.
Principalul obiectiv al jandarmilor în această perioadă a fost prevenirea faptelor antisociale, asigurată printr-o prezență permanentă și vizibilă în teren, prin dialog cu cetățenii și îndrumarea participanților la evenimente.
„Eficiența acțiunilor preventive se reflectă în modul responsabil în care s-au desfășurat evenimentele, cu un număr redus de sancțiuni aplicate, aspect ce arată că prezența jandarmilor și măsurile luate și-au atins scopul.
În urma misiunilor desfășurate, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1800 lei, iar în cadrul activităților specifice au fost constatate 3 infracțiuni, cu 3 autori identificați. În cadrul intervențiilor, jandarmii au ridicat în vederea confiscării 229 de produse susceptibile a fi contrafăcute. Totodată, au fost legitimate 29 persoane, iar efectivele noastre au intervenit la 5 evenimente semnalate prin apel la 112”, se arată într-un comunicat de presă al Jandarmeriei Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Au început lucrările de edificare a celei de-a doua creșe din Blaj: Va putea găzdui 40 de copii
Au început lucrările de edificare a celei de-a doua creșe din Blaj: Va putea găzdui 40 de copii La Lunca Ciufudului, aproape de intrarea în Tiur, au început lucrările la noua creșă din municipiul Blaj. Anunțul a fost făcut, luni, 1 septembrie 2025, de primarul Gheorghe Valentin Rotar. „Este o lucrare de peste 12 milioane […]
FOTO | Autolaboratorul Direcției de Mediu Sibiu adus de urgență la Sebeș după explozia urmată de incendiu: Măsurători suplimentare privind calitatea aerului
Autolaboratorul Direcției de Mediu Sibiu adus de urgență la Sebeș după explozia urmată de incendiu Direcția Județeană de Mediu Alba a efectuat, luni, 1 septembrie 2025, în intervalul orar 08.35-09.35, determinări indicative privind concentrațiile de poluanți din atmosferă în municipiul Sebeș, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 46, în imediata vecinătate a platformei industriale Kronospan). Citește și: […]
Reținut pentru violență domestică: Un bărbat din Vințu de Jos și-a agresat și amenințat cu brutalitate soția, după o ceartă
Reținut pentru violență domestică: Un bărbat din Vințu de Jos și-a agresat și amenințat cu brutalitate soția, după o ceartă la domiciliu Un bărbat de 41 de ani din Vințu de Jos a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, după un nou caz de violență domestică. Potrivit IPJ Alba, în seara de 31 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Unul dintre răniții din explozia de la Sebeș, internat cu arsuri pe 12% din corp
Unul dintre răniții din explozia de la Sebeș, internat cu arsuri pe 12% din corp, se află sub tratament intensiv...
Schimbări în compensarea medicamentelor: Reducerea nivelului de compensare riscă să afecteze peste 10 milioane de bolnavi din România
Schimbări la compensarea medicamentelor: Reducerea nivelului de compensare riscă să afecteze peste 10 milioane de bolnavi din România Peste 10...
Știrea Zilei
VIDEO | Momentul EXPLOZIEI de la Kronospan Sebeș, surprins de camerele de supraveghere din interiorul fabricii
Momentul EXPLOZIEI devastatoare de la Kronospan Sebeș, surprins de camerele de supraveghere din interiorul fabricii: patru răniți, flăcări uriașe și...
VIDEO | Creșa și grădinița ultramodernă, realizate la Sebeș de subsidiara Mercedes din România, au fost inaugurate
Creșa și grădinița ultramodernă, realizate la Sebeș de subsidiara Mercedes din România, au fost inaugurate Creșa și grădinița ultramodernă, realizată...
Curier Județean
VIDEO | Au început lucrările de edificare a celei de-a doua creșe din Blaj: Va putea găzdui 40 de copii
Au început lucrările de edificare a celei de-a doua creșe din Blaj: Va putea găzdui 40 de copii La Lunca...
FOTO | Autolaboratorul Direcției de Mediu Sibiu adus de urgență la Sebeș după explozia urmată de incendiu: Măsurători suplimentare privind calitatea aerului
Autolaboratorul Direcției de Mediu Sibiu adus de urgență la Sebeș după explozia urmată de incendiu Direcția Județeană de Mediu Alba...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...