Jandarmii din Alba au aplicat amenzi de 1.800 de lei și au confiscat peste 200 de produse contrafăcute în misiunile desfășurate la final de vară

În ultimul weekend de vară, peste 100 de jandarmii din Alba au fost din nou prezenți în teren și au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.800 de lei.

Cele 4 amenzi date au venit în urma acțiunilor de prevenire și menținere a ordinii publice desfășurate la numeroase evenimente cultural-artistice, religioase și sportive organizate în județ.

Principalul obiectiv al jandarmilor în această perioadă a fost prevenirea faptelor antisociale, asigurată printr-o prezență permanentă și vizibilă în teren, prin dialog cu cetățenii și îndrumarea participanților la evenimente.

„Eficiența acțiunilor preventive se reflectă în modul responsabil în care s-au desfășurat evenimentele, cu un număr redus de sancțiuni aplicate, aspect ce arată că prezența jandarmilor și măsurile luate și-au atins scopul.

În urma misiunilor desfășurate, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1800 lei, iar în cadrul activităților specifice au fost constatate 3 infracțiuni, cu 3 autori identificați. În cadrul intervențiilor, jandarmii au ridicat în vederea confiscării 229 de produse susceptibile a fi contrafăcute. Totodată, au fost legitimate 29 persoane, iar efectivele noastre au intervenit la 5 evenimente semnalate prin apel la 112”, se arată într-un comunicat de presă al Jandarmeriei Alba.

