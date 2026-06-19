Ştirea zilei

Jaf de 10.000 de lei în Alba Iulia: O tânără de 18 ani a fost REȚINUTĂ după ce a păcălit două vârstnice. Ce metodă a folosit

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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De

Jaf de 10.000 de lei în Alba Iulia: O tânără de 18 ani a fost REȚINUTĂ după ce a păcălit două vârstnice. Ce metodă a folosit

O tânără de 18 ani, din Alba Iulia, a fost reținută după ce ar fi furat două lănțișoare de aur în valoare de 10.000 de lei.

Ar fi abordat trei femei, cu vârste cuprinse între 62 și 84 de ani, din municipiul Alba Iulia, și le-ar fi înmânat un articol vestimentar pentru a-l proba. Ulterior, profitând de neatenția a două dintre acestea, le-ar fi sustras lănțișorul de aur, fiind cauzat un prejudiciu de 10.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o tânără, în vârstă de 18 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 15 – 18 iunie 2026, tânăra ar fi abordat trei femei, cu vârste cuprinse între 62 și 84 de ani, din municipiul Alba Iulia, și le-ar fi înmânat un articol vestimentar pentru a-l proba. Ulterior, profitând de neatenția a două dintre acestea, le-ar fi sustras lănțișorul de aur, fiind cauzat un prejudiciu de 10.000 de lei.

În cursul zilei de azi, 19 iunie 2026, tânăra va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru a fi dispuse măsuri legale.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii întregii activități infracționale și recuperării prejudiciului.

Fiți prudenți atunci când persoane necunoscute încearcă să vă distragă atenția folosindu-se de diverse pretexte, avertizează IPJ Alba.

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