19-22 iunie 2026 | Val de căldură excesivă în România: Temperaturi de până la 36 de grade
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Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Temperaturi peste normal și secetă accentuată. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Temperaturi peste normal și secetă accentuată. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Vara continuă cu temperaturi peste normal și secetă accentuată: România se confruntă cu un deficit de precipitații până la jumătatea lunii iulie, conform celei mai recente prognoze a Administrației Naționale de Meteorologie, publicată […]
PENSII 2026 | Suma necesară pentru cumpărarea vechimii urmează să crească. Motivul
Suma necesară pentru cumpărarea vechimii urmează să crească Persoanele care doresc să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie vor plăti sume mai mari începând cu 1 iulie 2026, ca urmare a majorării costurilor aferente acestei proceduri, potrivit evz.ro Creșterea salariului minim brut pe economie va influența direct valoarea contribuției necesare pentru cumpărarea vechimii în […]
Dominic Fritz a pierdut procesul cu ANI: Decizia definitivă a ICCJ
Dominic Fritz a pierdut procesul cu ANI: Decizia definitivă a ICCJ Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul intentat Agenției Naționale de Integritate (ANI), după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins contestația formulată de acesta. ICCJ a menținut decizia din prima instanță în procesul lui Frtiz cu ANI, prin care […]
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19-22 iunie 2026 | Val de căldură excesivă în România: Temperaturi de până la 36 de grade
Val de căldură excesivă în România: Temperaturi de până la 36 de grade România traverzsează, începând de vineri, 19 iunie...
Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Temperaturi peste normal și secetă accentuată. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Temperaturi peste normal și secetă accentuată. Prognoza meteo pe...
Știrea Zilei
STP acuză: „Primăria Alba Iulia să folosească starea de alertă pentru a masca o datorie istorică de 14 milioane de lei către operatorul de transport public”
STP acuză: „Primăria Alba Iulia să folosească starea de alertă pentru a masca o datorie istorică de 14 milioane de...
Festival de IT organizat în Alba, ANULAT în 2026: Organizatorii dau vina pe Palatul Principilor Transilvaniei. Reacția managerului instituției
Festival de IT organizat în Alba, ANULAT în 2026: Organizatorii dau vina pe Palatul Principilor Transilvaniei. Reacția managerului instituției Ediția...
Curier Județean
Avertisment DSVSA Alba: Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioadele cu temperaturi ridicate
Avertisment DSVSA Alba: Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioadele cu temperaturi ridicate DSVSA Alba le reamintește crescătorilor și deținătorilor...
VIDEO | Alba Iulia este, pentru trei zile, capitala cărții, artei și dialogului cultural: A început cea de-a XVII-a ediție a Târgului de cArte Alba Transilvana
Alba Iulia este, pentru trei zile, capitala cărții, artei și dialogului cultural: A început cea de-a XVII-a ediție a Târgului...
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SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL
SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL Cătălin Predoiu...
FOTO | Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii acestei zone l-au așteptat”
Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii...
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18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele la nivel global
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele...
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P) CTC TOOLS, distribuitor autorizat...