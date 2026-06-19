19-22 iunie 2026 | Val de căldură excesivă în România: Temperaturi de până la 36 de grade

Val de căldură excesivă în România: Temperaturi de până la 36 de grade

România traverzsează, începând de vineri, 19 iunie 2026 un episod de vreme tot mai caldă, cu temperaturi în creștere, disconfort termic accentuat și episoade de caniculă în special în vestul și sud-vestul țării, potrivit informării și avertizărilor meteorologice emise pentru intervalul 19–22 iunie 2026.

Vreme tot mai caldă la nivel național

În perioada 19–22 iunie 2026, valorile termice vor crește treptat în cea mai mare parte a țării. Joi și vineri, maximele vor varia de la aproximativ 24–25 de grade pe litoral până la 32 de grade în regiunile vestice și sud-vestice. Ulterior, temperaturile vor continua să urce, iar duminică și luni se vor atinge frecvent valori de 34–36 de grade Celsius.

Disconfortul termic va fi în creștere, în special în vestul și sud-vestul țării, unde local se vor înregistra condiții de caniculă.

Cod galben de temperaturi ridicate – sâmbătă

Pentru ziua de sâmbătă, 20 iunie 2026, meteorologii au emis o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, valabilă între orele 12:00 și 21:00.

Sunt vizate regiunile Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, precum și vestul Olteniei, unde se vor înregistra maxime cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Câmpia de Vest, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) ar putea atinge izolat pragul critic de 80 de unități, semnalând un nivel ridicat de disconfort termic.

Cod galben – caniculă și disconfort accentuat duminică

Duminică, 21 iunie 2026, valul de căldură se va intensifica. O nouă atenționare Cod galben vizează Banatul, Crișana, Maramureș, Oltenia, precum și vestul și centrul Transilvaniei, în intervalul orar 12:00–21:00.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade Celsius, iar în vest și sud-vest se vor înregistra local condiții de caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și poate depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Specialiștii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să limiteze activitățile fizice intense în perioadele caniculare.