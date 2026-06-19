Evaluare națională 2026 | Peste 2.400 de absolvenți ai clasei a VIII-a din județul Alba așteptați la examenul național de la finalul ciclului gimnazial

Biroul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Alba a emis, vineri, 19 iunie 2026 un comunicat de presă prin care transmite că 2.440 de elevi din totalul celor 2669 absolvenți din județul Alba vor susține Evaluarea Națională în 2026.

Luni, 22 iunie 2026, începe examenul național de evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a din anul școlar 2025-2026.

În județul Alba s-au înscris la acest examen național 2.440 de elevi din totalul celor 2669 absolvenți.

Probele de examen se vor desfășura în perioada 22-26 iunie 2026:

*luni, 22 iunie 2026, proba de limba și literatura română;

*miercuri, 24 iunie 2026, proba de matematică;

*vineri, 26 iunie 2026, proba de limba maternă. Examenul se desfășoară în 27 de centre de examen din județul Alba.

Rezultatele inițiale vor fi publicate în data de 1 iulie 2026, au precizat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba.

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