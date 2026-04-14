ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de peste 45.000 de lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 6-9 aprilie 2026

Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de peste 45.000 de lei și 21 de avertismte în urma controalelor la zeci de firme din județ. Inspectorii au depistat și o persoană care lucra la negru.

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .

Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 06.04.2026-09.04.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 29

Nr. de salariați ai angajatorilor controlați:231

– femei : 128

Număr deficienţe constatate:66

Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:3

-2 Amenzi- 41500 lei din care 1 amendă în cuantum de 40000 lei, pentru muncă nedeclarată (1 persoană)

-1 avertisment

Principalele deficienţe constatate în controale :

-primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

-angajatorii nu au transmis în REGES ONLINE, datele referitoare la repartizarea programului de lucru;

-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

-nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;

-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

-dosarele personale sunt incomplete;

-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

-contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:13

Număr deficienţe constatate:21

Număr de măsuri dispuse: 21

Angajatori sancționați:13

Nr. sancţiuni aplicate :21

– 1 amendă-4000 lei

– 20 avertismente

Principalele deficienţe stabilite în controale :

-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

-Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. 1425/2006 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

