ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 31.000 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 8 – 12 septembrie 2025
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 31.000 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 8 – 12 septembrie 2025
Inspectorii ITM Alba au depistat o persoană fără forme legale de angajare, în urma controalelor din perioada 8-12 septembrie 2025. Au fost aplicate amenzi în valoare de 31.000 de lei și 18 avertismente.
Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social, desfășurată în perioada 01.01.2025- 31.12.2025.
În perioada 12.09-18.09.2025, s-a desfășurat la nivelul județului Alba, Campania Națională pentru identificarea si combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă de către angajatorii care desfășoară activități în domeniul “Activități de investigații și protecție”- cod CAEN 80.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .
La data de 30 septembrie 2025 se împlinește termenul limită până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în REGES-ONLINE și totodată, să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic REVISAL.
Începând cu data de 1 octombrie 2025 aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă, toate raportările urmând a se efectua exclusiv prin noua platformă digitală.
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 08.09.2025-12.09.2025, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 49
Număr de salariați ai angajatorilor controlați:956
Din care – femei :367
Număr deficienţe constatate:98
Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:10
– 7 amenzi-31.000 lei – din care o amendă de 20.000 lei pentru muncă nedeclarată (1 persoană);
– 3 avertismente;
Principalele deficienţe constatate în controale :
-nu se evidențiază corect timpul lucrat;
-primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
-nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
-nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-dosarele personale sunt incomplete;
-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 26
Număr deficienţe constatate: 29
Număr de măsuri dispuse : 29
Angajatori sancționați:11
Nr. sancţiuni aplicate:15
– 15 avertismente
Nr.evenimente comunicate:5
Nr.evenimente in curs de cercetare:3
Nr.acțiuni informare/constientizare angajatori:1
Principalele deficienţe stabilite în controale :
-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
-Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
INCENDIU într-o comună din Alba: O bucătărie de vară din Sântimbru a luat foc. Intervin pompierii
INCENDIU într-o comună din Alba: O bucătărie de vară din Sântimbru a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine în localitatea Sântimbru pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească, respectiv o bucătărie de vară. La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un […]
Vârstnic de 66 de ani, din Alba Iulia, prins băut la volan pe o stradă din municipiu: Avea o alcoolemie de 0,67 mg/l
Vârstnic de 66 de ani, din Alba Iulia, prins băut la volan pe o stradă din municipiu: Avea o alcoolemie de 0,67 mg/l Un vârstnic de 66 de ani, din Alba Iulia, a fost prins băut la volan pe o stradă din municipiu. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,67 mg/l. Potrivit IPJ Alba, în după-amiaza […]
16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de ani de la moartea sa
16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de ani de la moartea sa Marți 16, septembrie 2025, se împlinesc 25 de ani de la moartea poetului, eseistului și publicistului Ioan Alexandru, una dintre cele mai marcante voci ale literaturii române contemporane, un fervent […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Educației vrea să schimbe denumirea disciplinei „Istorie”: Noul titlu, Istoria României” sau „Istoria românilor”. Daniel David: „O să discut cu Academia Română”
Ministrul Educației vrea să schimbe denumirea disciplinei „Istorie”: Noul titlu, Istoria României” sau „Istoria românilor”. „O să discut cu Academia...
15 septembrie 2025 | Circulație restricționată pe autostrăzile A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda. Lucrări CNAIR în mai multe zone
15 septembrie | Circulație restricționată pe A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda pentru lucrări programate pe...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș
Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș O...
VIDEO | Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul avea o alcoolmie de 2,62 g%o alcool pur în sânge
Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul...
Curier Județean
INCENDIU într-o comună din Alba: O bucătărie de vară din Sântimbru a luat foc. Intervin pompierii
INCENDIU într-o comună din Alba: O bucătărie de vară din Sântimbru a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii Detașamentul de...
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 31.000 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 8 – 12 septembrie 2025
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 31.000 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi cu lănci şi furci
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi...
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate În...