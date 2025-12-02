ITM Alba: Amendă de 20.000 de lei pentru muncă la negru și 40 de avertismente, în perioada 24-28 noiembrie 2025. Ce deficiențe au găsit inspectorii
ITM Alba: O amendă de 20.000 de lei pentru muncă la negru și 40 de avertismente, în perioada 24-28 noiembrie 2025. Ce deficiențe au găsit inspectorii
În perioada 24-28 noiembrie 2025, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 34.000 lei și au acordat 40 avertismente în urma controalelor efectuate.
O amendă, de 20.000, a fost dată pentru muncă ,,la negru”.
Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social , desfășurată în perioada 01.01.2025- 31.12.2025.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .
În perioada 24.11-28.11.2028, s-a derulat Campania Națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniile cod CAEN 5210, 5224 ,5320.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 24.11.2025-28.11.2025, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
- Total unităţi controlate: 31
- Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 697
- femei : 183
- Număr deficienţe constatate:65
- Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:3
- 3 amenzi-26.000 lei din care o amendă de 20.000 lei pentru muncă nedeclarată (1 persoană)
Principalele deficienţe constatate în controale :
- nu se evidențiază corect timpul lucrat;
- primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
- nu se face dovada acordului salariaților pentru prestarea orelor suplimentare;
- nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
- contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
- neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
- nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
- dosarele personale sunt incomplete;
- nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
- nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
- Nr. total unităţi controlate:25
- Număr deficienţe constatate:45
- Număr de măsuri dispuse : 45
- Angajatori sancționați:25
- Nr. sancţiuni aplicate :42
- 2 amenzi 8000 lei
- 40 avertismente
Principalele deficienţe stabilite în controale :
- Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
- Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
- Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
- Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
- Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
- Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
- Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Incendiu în Petrești: Un grajd a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș
Incendiu în Petrești: Un grajd a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș Un incendiu a izbucnit la un grajd din localitatea Petrești, strada Energiei, marți, 2 decembrie, în jurul orei 14:40. Potrivit IPJ Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Petresti, str energiei nr. 77. Este vorba despre […]
Dosar penal pentru un tânăr din Alba: A condus fără permis și fără centură, cu mașina defectă. Polițiștii l-au oprit pe o stradă din Deva
Dosar penal pentru un tânăr din Alba: A condus fără permis și fără centură, cu mașina defectă. Polițiștii l-au oprit pe o stradă din Deva Un tânăr de 20 de ani din comuna Avram Iancu, județul Alba, a fost prins de polițiști pe strada Ciprian Porumbescu din Deva conducând un autoturism cu probleme la iluminare, […]
Târgul de Crăciun de la Sebeș se deschide de Moș Nicolae. Surprize și momente artistice pentru copii și adulți
Târgul de Crăciun de la Sebeș se deschide de Moș Nicolae. Surprize și momente artistice pentru copii și adulți Târgul de Crăciun de la Sebeș se deschide vineri, 5 decembrie 2025, de Moș Nicolae, în Piața Primăriei, începând cu ora 17.00. Evenimentul va include momente artistice, personaje din povești și activități pentru copii și se […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pericol în rafturile magazinelor: File de somon marinat retras din cauza contaminării cu Listeria
Pericol în rafturile magazinelor: File de somon marinat retras din cauza contaminării cu Listeria lot de file de somon marinat...
Prognoza meteo pentru luna decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion
Prognoza meteo pentru luna decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion Estimările meteorologilor ANM pentru perioada 1 decembrie-...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 2 decembrie 2025: 539 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 2 decembrie 2025: 539 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și un Volkswagen s-au ciocnit în zona Liceului Dorin Pavel
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și un Volkswagen s-au ciocnit în zona Liceului Dorin Pavel Un accident rutier...
Curier Județean
FOTO | Incendiu în Petrești: Un grajd a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș
Incendiu în Petrești: Un grajd a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș Un incendiu a izbucnit la un...
ITM Alba: Amendă de 20.000 de lei pentru muncă la negru și 40 de avertismente, în perioada 24-28 noiembrie 2025. Ce deficiențe au găsit inspectorii
ITM Alba: O amendă de 20.000 de lei pentru muncă la negru și 40 de avertismente, în perioada 24-28 noiembrie...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României
1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...
Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei românești. CRONOLOGIE
Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești • Cum s-a...