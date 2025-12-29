ITM Alba: Două avertismente date firmelor din județ, 22 – 24 decembrie 2025. Ce nereguli au descoperit inspectorii

În perioada 22 – 24 decembrie 2025, inspectorii ITM Alba au dat două avertismente în urma controalelor efectuate.

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social, desfășurată în perioada 01.01.2025- 31.12.2025.

Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .

Guvernul a aprobat prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal, la platforma REGES-ONLINE, până la data de 31 decembrie 2025, pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăți în procesul de migrare.

Drept urmare, s-a dispus prorogarea, până la data de 31 decembrie 2025, a termenului de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. (1) și (2) din HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților – REGES-ONLINE.

Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 22.12.2025-24.12.2025, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 2

Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 8

– femei : 4

Număr deficienţe constatate:1

Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:0

Principalele deficienţe constatate în controale :

contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:3

Număr deficienţe constatate:2

Număr de măsuri dispuse : 2

Angajatori sancționați:2

Nr. sancţiuni aplicate :2

– 2 avertismente

Nr.evenimente comunicate:1

Nr.evenimente in curs de cercetare:3

Nr.acțiuni informare/constientizare angajatori:1

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Nu sunt actualizate instrucțiunile proprii SSM cu informații cu privire la utilizarea/depozitarea substanțelor chimice utilizate pt.curățenia spațiilor.

Declarațiile de conformitate UE care însoțesc articolele pirotehnice de distracție utilizate la jocurile de artificii pentru terțe persoane, nu sunt păstrate la angajator.

