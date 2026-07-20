ITM ALBA: Amenzi de 51.000 de lei, dintre care una pentru muncă „la negru” și 17 avertismente în perioada 13-17 iulie 2026. Ce alte nereguli au depistat inspectorii
ITM ALBA: Amenzi de 51.000 de lei, dintre care una pentru muncă „la negru” și 17 avertismente în perioada 13-17 iulie 2026. Ce alte nereguli au depistat inspectorii
Inspectorii ITM Alba au depistat o persoană fără forme legale de angajare, în urma controalelor din perioada 13-17 iulie 2026. Au fost aplicate amenzi în valoare de 51.000 de lei și 17 de avertismente.
Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 13.07.2026-17.07.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 23
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 1234
– femei: 509
Număr deficienţe constatate: 65
Nr. sancțiuni aplicate angajatorilor: 6
– 4 Amenzi – 47500 lei din care 1 amendă în cuantum de 40000 lei, pentru muncă nedeclarată (1 persoană)
– 2 avertismente
Principalele deficienţe constatate în controale :
-angajatorii nu au transmis în REGES ONLINE, datele referitoare la repartizarea programului de lucru;
-primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în forma scrisă a contractelor individuale de muncă;
-nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
-nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-dosarele personale sunt incomplete;
-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
-contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 10
Număr deficienţe constatate: 16
Număr de măsuri dispuse: 16
Angajatori sancționați: 10
Nr. sancţiuni aplicate:16
– 1 amendă – 3500 lei
– 15 avertismente
Principalele deficienţe stabilite în controale:
-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
-Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementări din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
20 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor! Polițiștii rutieri acționează astăzi, luni, 20 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de […]
Bărbat de 39 de ani, din Ocna Mureș, cu „alcool la bord”, pe o stradă din Alba Iulia: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 39 de ani, din Ocna Mureș, cu „alcool la bord”, pe o stradă din Alba Iulia: Ce alcoolemie avea Un bărbat din Ocna Mureș a fost scos din trafic după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe o stradă din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 iulie 2026, […]
Titularizare 2026 în Alba: 671 candidați vor susține mâine proba scrisă a examenului, la 51 discipline de concurs
Titularizare 2026 în Alba: 671 candidați vor susține mâine proba scrisă a examenului, la 51 discipline de concurs Marți, 21 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2026. Proba va începe la ora 9:00, în cele 2 centre de concurs din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Bărbat de 52 de ani salvat de pompieri dintr-o fântână cu adâncimea de 5 metri
Bărbat de 52 de ani salvat de pompieri dintr-o fântână cu adâncimea de 5 metri Un bărbat în vârstă de...
Cum va fi vremea în Transilvania până pe 2 august 2026: Răcire la mijlocul săptămânii, apoi temperaturile revin la valori de peste 30 de grade. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Cum va fi vremea în Transilvania până pe 2 august 2026: Răcire la mijlocul săptămânii, apoi temperaturile revin la valori...
Știrea Zilei
Video | Bărbat de 31 de ani, din Teiuș, reținut pentru amenințare și distrugere: A atacat locuința fostei partenere și a lansat amenințări
Bărbat de 31 de ani, din Teiuș, reținut pentru amenințare și distrugere: A atacat locuința fostei partenere și a lansat...
Cupru și aur de zece miliarde de dolari în Munții Metaliferi și un proiect blocat între Bruxelles și instanțele de judecată. Proiectul Rovina, inițiat în Hunedoara, aproape de limita cu județul Alba, a fost inclus pe lista investițiilor strategice în UE
Cupru și aur de zece miliarde de dolari în Munții Metaliferi și un proiect blocat între Bruxelles și instanțele de...
Curier Județean
20 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor! Polițiștii rutieri...
Bărbat de 39 de ani, din Ocna Mureș, cu „alcool la bord”, pe o stradă din Alba Iulia: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 39 de ani, din Ocna Mureș, cu „alcool la bord”, pe o stradă din Alba Iulia: Ce alcoolemie...
Politică Administrație
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate”
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...