ITM Alba: AMENZI de 24.500 de lei și 18 avertismente date firmelor din județ, în perioada 1-5 septembrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 24.500 de lei și 18 avertismente date firmelor din județ, în perioada 1-5 septembrie 2025
Inspectorii ITM Alba au aplicat în perioada august 2025 amenzi în valoare de 14.000 de lei și au acordat 29 avertismente în urma controalelor.
Citește și: VIDEO | ITM Alba: 30 septembrie 2025, termen limită pentru înregistrarea angajatorilor în REGES-ONLINE. Tutorial
Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social , desfășurată în perioada 01.01.2025- 31.12.2025.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro.
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 01.09.2025-05.09.2025, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
*În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 18
Număr de salariați ai angajatorilor controlați:359
Din care – femei :140
Număr deficienţe constatate:46
Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:4
– 4 amenzi-17.500 lei;
Principalele deficienţe constatate în controale :
– nu se evidențiază corect timpul lucrat;
– nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;
– nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
– contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
– nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
– neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
– neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
– nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
– dosarele personale sunt incomplete;
– nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
– nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
*În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 15
Număr deficienţe constatate: 21
Număr de măsuri dispuse : 21
Angajatori sancționați:13
Nr. sancţiuni aplicate:19
-1 amenzi-7.000 lei
– 18 avertismente
Nr.evenimente comunicate:3
Nr.evenimente in curs de cercetare:2
Nr.acțiuni informare/constientizare angajatori:1
Principalele deficienţe stabilite în controale :
– Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
– Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
– Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
– Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
– Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
– Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
– Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
UPDATE VIDEO | Trafic îngreunat pe strada Basarabiei din Alba Iulia: Coliziune între două autoturisme
Trafic îngreunat pe strada Basarabiei din Alba Iulia: Coliziune între două autoturisme Traficul rutier pe strada Basarabiei din municipiul Alba Iulia a fost îngreunat după ce două autoturisme, un Chevrolet Aveo și un Dacia Logan, au intrat în coliziune. Evenimentul s-a produs în această după-amiază, iar autoritățile au ajuns rapid la fața locului pentru a […]
VIDEO | Început de an școlar cu emoții la cote înalte pentru micuții de la Grădinița cu P.P. nr.9 din Alba Iulia
Început de an școlar cu emoții la cote înalte pentru micuții de la Grădinița cu P.P. nr.9 din Alba Iulia Noul an școlar a început, luni, 8 septembrie 2025, și la Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, de pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Micuții au fost încercați de mari emoții. Părinții și bunicii […]
Bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru furt calificat: A sustras și ulterior a vândut o bicicletă
Bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru furt calificat Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut de oamenii legii pentru furt calificat. Citește și: Tânără de 22 de ani, din Sebeș, cercetată pentru FURT: A sustras o bicicletă pentru copii dintr-un magazin din Teiuș Potrivit IPJ Alba, la data de 7 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Învățătorii, luați prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii
Învățătorii, luați complet prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii...
8-9 septembrie 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele...
Știrea Zilei
A murit un simbol al mișcării sportive din Alba, Emil Suflețel: Avea 90 de ani
A murit Emil Suflețel, un simbol al mișcării sportive din Alba O veste tristă a răzbătut în comunitatea din Alba...
CAZ ȘOCANT | Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani
Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani Un...
Curier Județean
UPDATE VIDEO | Trafic îngreunat pe strada Basarabiei din Alba Iulia: Coliziune între două autoturisme
Trafic îngreunat pe strada Basarabiei din Alba Iulia: Coliziune între două autoturisme Traficul rutier pe strada Basarabiei din municipiul Alba...
ITM Alba: AMENZI de 24.500 de lei și 18 avertismente date firmelor din județ, în perioada 1-5 septembrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 24.500 de lei și 18 avertismente date firmelor din județ, în perioada 1-5 septembrie 2025 Inspectorii...
Politică Administrație
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au...
FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...
Opinii Comentarii
Sfânta Maria Mică 2025: Ce nume sunt sărbatorite în 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului
Sfânta Maria Mică 2025: Ce nume sunt sărbătorite în 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului. Nume derivate sărbătorite de Sf...
Obiceiuri și tradiții de Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului, prima sărbătoare din cursul anului bisericesc
Obiceiuri și tradiții de Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică în limbaj popular, prima sărbătoare...