Curier Județean

ITM Alba: AMENZI de 24.500 de lei și 18 avertismente date firmelor din județ, în perioada 1-5 septembrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

De

ITM Alba: AMENZI de 24.500 de lei și 18 avertismente date firmelor din județ, în perioada 1-5 septembrie 2025

Inspectorii ITM Alba au aplicat în perioada  august 2025 amenzi în valoare de 14.000 de lei și au acordat 29 avertismente în urma controalelor.

Citește și: VIDEO | ITM Alba: 30 septembrie 2025, termen limită pentru înregistrarea angajatorilor în REGES-ONLINE.

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social , desfășurată în perioada 01.01.2025- 31.12.2025.

Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro.

Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 01.09.2025-05.09.2025, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

*În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 18

Număr de salariați ai angajatorilor controlați:359

Din care – femei :140

Număr deficienţe constatate:46

Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:4

– 4 amenzi-17.500 lei;

Principalele deficienţe constatate în controale :

– nu se evidențiază corect timpul lucrat;

– nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;

– nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;

– contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

– nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;

– neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

– neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

– nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

– dosarele personale sunt incomplete;

– nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

– nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

*În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 15

Număr deficienţe constatate: 21

Număr de măsuri dispuse : 21

Angajatori sancționați:13

Nr. sancţiuni aplicate:19

-1 amenzi-7.000 lei

– 18 avertismente

Nr.evenimente comunicate:3

Nr.evenimente in curs de cercetare:2

Nr.acțiuni informare/constientizare angajatori:1

Principalele deficienţe stabilite în controale :

– Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

– Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

– Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

– Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

– Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

– Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

– Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

