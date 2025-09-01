ITM Alba: AMENZI de 14.000 de lei și 29 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 25-29 august 2025. Ce nereguli au descoperit inspectorii
Inspectorii ITM Alba au aplicat în perioada 25-29 august 2025 amenzi în valoare de 14.000 de lei și au acordat 29 avertismente în urma controalelor.
Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social , desfășurată în perioada 01.01.2025- 31.12.2025.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 25.08.2025-29.08.2025, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
*În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 26
Număr de salariați ai angajatorilor controlați:2239
Din care – femei :989
Număr deficienţe constatate:53
Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:1
– 1 amendă-3000 lei;
Principalele deficienţe constatate în controale :
– nu se evidențiază corect timpul lucrat;
– nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
– contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
– nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
– neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
– neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
– nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
– dosarele personale sunt incomplete;
– nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
– nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
*În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 28
Număr deficienţe constatate: 38
Număr de măsuri dispuse : 38
Angajatori sancționați:15
Nr. sancţiuni aplicate:31
-2 amenzi-11000 lei
– 29 avertismente
Nr.evenimente comunicate:1
Nr.evenimente cercetate: 1
Nr.evenimente in curs de cercetare:2
Nr.acțiuni informare/constientizare angajatori:1
Principalele deficienţe stabilite în controale :
– Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
– Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
– Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
– Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
– Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
– Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
– Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
