ITM Alba: AMENZI de 11.000 de lei și 8 avertismente date firmelor din județ, în perioada 4-8 august 2025. Ce nereguli au descoperit inspectorii
Inspectorii ITM Alba au aplicat în perioada 4-8 august 2025 amenzi în valoare de 11.000 de lei și au acordat 8 avertismente în urma controalelor.
Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social , desfășurată în perioada 01.01.2025- 31.12.2025.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 04.08.2025-08.08.2025, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
*În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 37
Număr de salariați ai angajatorilor controlați:1567
Din care – femei :956
Număr deficienţe constatate:77
Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:3
– 3 Amenzi- 7000 lei
–
Principalele deficienţe constatate în controale :
-nu se evidențiază corect timpul lucrat;
-nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;
-nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
-nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-dosarele personale sunt incomplete;
-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
*În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 19
Număr deficienţe constatate: 31
Număr de măsuri dispuse : 31
Angajatori sancționați:5
Nr. sancţiuni aplicate:9
-1 amendă-4000 lei
– 8 avertismente
Nr.evenimente in curs de cercetare:1
Nr.acțiuni informare/constientizare angajatori:1
Principalele deficienţe stabilite în controale :
-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
-Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
