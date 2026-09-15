Foto | Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania: Locul I la etapa de șah rapid de la Craiova, categoria de rating 2450

Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania: Locul I la etapa de șah rapid de la Craiova, categoria de rating 2450

O nouă performanță obținută de șahistul albaiulian Mihnea Costachi la Grand Prix Romania, etapa de șah rapid de la Craiova, locul 1 la categoria de rating 2450.

Sportivul CSM Unirea Alba Iulia a reușit un parcurs foarte bun: 6 victorii, 3 remize și o înfrângere. Acesta a reușit să îl învingă pe marele maestru german, Daniel Fridman, principalul favoritul al competiției!

Podiumul la categoria de rating 2450 a fost completat de marii maeștri Milovan Ratkovic (Serbia) și Vladislav Nevednichy (Romania). Competiția desfășurată weekendul acesta a reunit la start peste 300 de jucători din 15 țări.

Urmează o perioadă aglomerată din punct de vedere competițional pentru Mihnea. Acesta va participa la Olimpiada de Șah în Uzbekistan, ca și căpitan al naționalei Insulelor Bermude, iar apoi la Campionatul Național pe Echipe – Superliga, la Eforie Nord.

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