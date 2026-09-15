Foto | Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania: Locul I la etapa de șah rapid de la Craiova, categoria de rating 2450
Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania: Locul I la etapa de șah rapid de la Craiova, categoria de rating 2450
O nouă performanță obținută de șahistul albaiulian Mihnea Costachi la Grand Prix Romania, etapa de șah rapid de la Craiova, locul 1 la categoria de rating 2450.
Sportivul CSM Unirea Alba Iulia a reușit un parcurs foarte bun: 6 victorii, 3 remize și o înfrângere. Acesta a reușit să îl învingă pe marele maestru german, Daniel Fridman, principalul favoritul al competiției!
Podiumul la categoria de rating 2450 a fost completat de marii maeștri Milovan Ratkovic (Serbia) și Vladislav Nevednichy (Romania). Competiția desfășurată weekendul acesta a reunit la start peste 300 de jucători din 15 țări.
Urmează o perioadă aglomerată din punct de vedere competițional pentru Mihnea. Acesta va participa la Olimpiada de Șah în Uzbekistan, ca și căpitan al naționalei Insulelor Bermude, iar apoi la Campionatul Național pe Echipe – Superliga, la Eforie Nord.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Video | Bărbat de 32 de ani din Teiuș, reținut după ce a încălcat un ordin de protecție: S-a apropiat la mai puțin de 15 metri de o femeie
Bărbat de 32 de ani din Teiuș, reținut după ce a încălcat un ordin de protecție: S-a apropiat la mai puțin de 15 metri de o femeie Un bărbat de 32 de ani din Teiuș a fost reținut, pentru 24 de ore, de oamenii legii după ce s-a apropiat de o femeie, în vârstă de […]
ITM Alba: amenzi de 10.000 de lei și 20 avertismente după controalele din perioada 7 septembrie – 11 septembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
ITM Alba: amenzi de 10.000 de lei și 20 avertismente după controalele din perioada 7 septembrie – 11 septembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă Inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 10.000 de lei și au dat 20 avertismente în urma controalelor din perioada 7 septembrie – 11 septembrie 2026. […]
Foto | Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, pe teren: Au fost mobilizați să curețe zonele de colectare a deșeurilor
Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, pe teren: Au fost mobilizați să curețe zonele de colectare a deșeurilor Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia sunt implicați, începând de săptămâna trecută, în activități de curățare în zonele de colectare a deșeurilor. Claudiu Nemeș, directorul executiv la Direcția Întreținerea Domeniului Public și Privat din cadrul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Benzinării moderne deschise pe Autostrada Transilvania: Unde sunt amplasate cele două noi spații
Benzinării moderne deschise pe Autostrada Transilvania: Unde sunt amplasate cele două noi spații Două benzinării moderne au fost deschise oficial,...
Casele teritoriale de pensii, obligate să reanalizeze și să rezolve contestațiile dosarelor de pensionare în 45 de zile. Proiectul adoptat de Senat
Casele teritoriale de pensii, obligate să reanalizeze și să rezolve contestațiile dosarelor de pensionare în 45 de zile. Proiectul adoptat...
Știrea Zilei
Video | Un minor de 15 ani, băut și fără permis, a furat o mașină și a provocat accidentul din Sebeș, în urma căruia autoturismul a intrat într-o casă și a luat foc: Tânărul a fost transportat la spital
Un minor de 15 ani, băut și fără permis, a furat o mașină și a provocat accidentul din Sebeș, în...
FOTO | Un gest de suflet făcut de comunitatea din Ghirbom pentru o familie greu încercată: O mamă singură cu 5 copii a primit electrocasnice, îmbrăcăminte și bani de rechizite
Un gest de suflet făcut de comunitatea din Ghirbom pentru o familie greu încercată: O mamă singură cu 5 copii...
Curier Județean
Video | Bărbat de 32 de ani din Teiuș, reținut după ce a încălcat un ordin de protecție: S-a apropiat la mai puțin de 15 metri de o femeie
Bărbat de 32 de ani din Teiuș, reținut după ce a încălcat un ordin de protecție: S-a apropiat la mai...
ITM Alba: amenzi de 10.000 de lei și 20 avertismente după controalele din perioada 7 septembrie – 11 septembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
ITM Alba: amenzi de 10.000 de lei și 20 avertismente după controalele din perioada 7 septembrie – 11 septembrie 2026....
Politică Administrație
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Opinii Comentarii
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...