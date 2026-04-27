ITM Alba: 11 persoane prinse muncind ,,la negru” și amenzi de peste 490.000 de lei. Aproape 50 de avertismente date de inspectori în perioada 20 – 24 aprilie 2026

Bogdan Ilea

acum o oră

ITM Alba: 11 persoane prinse muncind ,,la negru” și amenzi de peste 490.000 de lei. Aproape 50 de avertismente date de inspectori în perioada 20 – 24 aprilie 2026

Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de peste 490.000 de lei și 49 de avertismente în urma controalelor la zeci de firme din județ, în perioada 20 – 24 aprilie 2026. Inspectorii au depistat 11 persoane muncind la negru.

Potrivit I.T.M Alba, prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală. 

Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet  a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .  

Activitatea  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate. 

Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 20.04.2026-24.04.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.  

În domeniul relaţiilor de muncă: 

Total unităţi controlate: 43 

Nr. de salariați ai angajatorilor controlați:1268 

– femei : 523 

Număr deficienţe constatate:121 

Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor: 14 

-9 Amenzi- 468500 lei din care 2 amenzi în cuantum de 440000 lei, pentru muncă nedeclarată (11 persoane) 

-5 avertismente 

Principalele deficienţe constatate în controale : 

  • primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; 
  • angajatorii nu au transmis în REGES ONLINE, datele referitoare la repartizarea programului de lucru; 
  • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru; 
  • nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă; 
  • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale; 
  • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent; 
  • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului; 
  • dosarele personale sunt incomplete; 
  • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă; 
  • nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă; 
  •  contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului; 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 

Nr. total unităţi controlate:26 

Număr deficienţe constatate:48 

Număr de măsuri dispuse: 48 

Angajatori sancționați:26 

Nr. sancţiuni aplicate :48 

– 4 amenzi-22000 lei 

– 44 avertismente 

Principalele deficienţe stabilite în controale : 

  • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor. 
  • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate. 
  • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.  
  • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor. 
  • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006. 
  • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate. 
  • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor. 

