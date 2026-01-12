Rămâi conectat

Curier Județean

ISU Alba: Peste 150 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza județului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 33 de minute

în

De

ISU Alba: Peste 150 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, pompierii militari au intervenit în 161 de misiuni în weekendul trecut.

Conform ISU Alba, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru gestionarea a 161 de misiuni  în acest final de săptămână. Siguranța cetățenilor și protecția persoanelor vulnerabile au reprezentat prioritățile salvatorilor în ultimele 72 de ore în contextul temperaturilor extreme de scăzute.

Din totalul acțiunilor desfășurate, situația se prezintă astfel:

77 de intervenții SMURD;

77 de misiuni de patrulare: Pe fondul temperaturilor scăzute, echipajele ISU Alba au efectuat misiuni de patrulare în localitățile din județ pentru identificarea persoanelor fără adăpost sau a celor aflate în dificultate; 

5 incendii: Echipajele de stingere au intervenit prompt pentru localizarea și lichidarea a 5 incendii izbucnite pe raza județului, reușind să limiteze pagubele și să prevină propagarea flăcărilor;

2 alte situații de urgență;

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, pentru a răspunde prompt oricărei solicitări și pentru a asigura un climat de siguranță la nivelul comunității.

Vă reamintim să acordați atenție persoanelor aflate în dificultate și să apelați numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o impune!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

12 ianuarie 2026

De

INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj Un incendiu a izbucnit în noaptea de duminică spre luni, la o locuință din comuna Poșaga. Au intrervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj. Secția de pompieri Câmpeni a intervenit pentru stingerea unui incendiu în satul Orăști, comuna Poșaga. Din […]

Citește mai mult

Curier Județean

11 ianuarie 2026 | ISU Alba, 26 de misiuni nocturne de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, expuse riscului de hipotermie

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 17 ore

în

11 ianuarie 2026

De

​ISU Alba, 26 de misiuni nocturne de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, expuse riscului de hipotermie În contextul temperaturilor scăzute înregistrate în ultimele zile, situația la nivelul județului Alba rămâne sub monitorizare atentă, fără a fi raportate evenimente deosebite, a transmis, în după amiaza zilei de duminică, 11 ianuarie 2026, ISU Alba. ​„Echipajele noastre […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT pe DN 67C-Transalpina: Impact între două autoturisme în zona Barajului Petrești

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

11 ianuarie 2026

De

ACCIDENT pe DN 67C-Transalpina: Impact între două autoturisme în zona Barajului Petrești Un accident rutier s-a produs, duminică, pe DN 67C-Transalpina. Este vorba de un impact între două autoturisme în zona Barajului Petrești „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe DN67C, în zona barajului Petrești. Este vorba […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 18 minute

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Peste 50% din paginile lucrării, copiate

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Peste 50% din paginile lucrării, copiate Radu Marinescu este...
Actualitateacum 53 de minute

Ministrul Energiei, declarații superoptimiste: „Am mare încredere că după 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri la gaz”

Ministrul Energiei: „Am mare încredere că după 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri la gaz” Ministrul Energiei,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 14 ore

FOTO | Meșterița handmade din Alba Iulia și pasiunea pentru artă: „Cea mai grea parte poate fi că această mică afacere are de multe ori puterea de a mă rupe de realitate, de prieteni, de familie”

Meșterița handmade din Alba Iulia și pasiunea pentru artă: „Cea mai grea parte poate fi că această mică afacere are...
Ştirea zileiacum 15 ore

VIDEO | Eugen Gavrilă, din Loman, unul dintre ultimii făuritori de stâlpi funerari din România: „Timpul va decide dacă se va păstra această tradiție”

Eugen Gavrilă, din Loman, unul dintre ultimii făuritori de stâlpi funerari din România: „Timpul va decide dacă se va păstra...

Curier Județean

Curier Județeanacum 33 de minute

ISU Alba: Peste 150 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza județului

ISU Alba: Peste 150 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii Potrivit...
Curier Județeanacum 3 ore

INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj

INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj Un incendiu a izbucnit în...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, despre acordul UE-Mercosur: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme”

Victor Negrescu: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme” Europa poate fi...
Politică Administrațieacum 3 zile

De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia

De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o oră

Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027?

Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027? Punctul...
Opinii - Comentariiacum 3 ore

12 ianuarie: Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița, ocrotitoarea tinerilor şi studenţilor

Sfânta Muceniţă Tatiana, ocrotitoarea tinerilor și studenților, este pomenită în calendarul creştin ortodox în fiecare an la data de 12...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea