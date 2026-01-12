ISU Alba: Peste 150 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza județului

ISU Alba: Peste 150 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, pompierii militari au intervenit în 161 de misiuni în weekendul trecut.

Conform ISU Alba, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru gestionarea a 161 de misiuni în acest final de săptămână. Siguranța cetățenilor și protecția persoanelor vulnerabile au reprezentat prioritățile salvatorilor în ultimele 72 de ore în contextul temperaturilor extreme de scăzute.

Din totalul acțiunilor desfășurate, situația se prezintă astfel:

77 de intervenții SMURD;

77 de misiuni de patrulare: Pe fondul temperaturilor scăzute, echipajele ISU Alba au efectuat misiuni de patrulare în localitățile din județ pentru identificarea persoanelor fără adăpost sau a celor aflate în dificultate;

5 incendii: Echipajele de stingere au intervenit prompt pentru localizarea și lichidarea a 5 incendii izbucnite pe raza județului, reușind să limiteze pagubele și să prevină propagarea flăcărilor;

2 alte situații de urgență;

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, pentru a răspunde prompt oricărei solicitări și pentru a asigura un climat de siguranță la nivelul comunității.

Vă reamintim să acordați atenție persoanelor aflate în dificultate și să apelați numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o impune!

