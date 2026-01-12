ISU Alba: Peste 150 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza județului
ISU Alba: Peste 150 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, pompierii militari au intervenit în 161 de misiuni în weekendul trecut.
Conform ISU Alba, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru gestionarea a 161 de misiuni în acest final de săptămână. Siguranța cetățenilor și protecția persoanelor vulnerabile au reprezentat prioritățile salvatorilor în ultimele 72 de ore în contextul temperaturilor extreme de scăzute.
Din totalul acțiunilor desfășurate, situația se prezintă astfel:
77 de intervenții SMURD;
77 de misiuni de patrulare: Pe fondul temperaturilor scăzute, echipajele ISU Alba au efectuat misiuni de patrulare în localitățile din județ pentru identificarea persoanelor fără adăpost sau a celor aflate în dificultate;
5 incendii: Echipajele de stingere au intervenit prompt pentru localizarea și lichidarea a 5 incendii izbucnite pe raza județului, reușind să limiteze pagubele și să prevină propagarea flăcărilor;
2 alte situații de urgență;
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, pentru a răspunde prompt oricărei solicitări și pentru a asigura un climat de siguranță la nivelul comunității.
Vă reamintim să acordați atenție persoanelor aflate în dificultate și să apelați numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o impune!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj
INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj Un incendiu a izbucnit în noaptea de duminică spre luni, la o locuință din comuna Poșaga. Au intrervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj. Secția de pompieri Câmpeni a intervenit pentru stingerea unui incendiu în satul Orăști, comuna Poșaga. Din […]
11 ianuarie 2026 | ISU Alba, 26 de misiuni nocturne de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, expuse riscului de hipotermie
ISU Alba, 26 de misiuni nocturne de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, expuse riscului de hipotermie În contextul temperaturilor scăzute înregistrate în ultimele zile, situația la nivelul județului Alba rămâne sub monitorizare atentă, fără a fi raportate evenimente deosebite, a transmis, în după amiaza zilei de duminică, 11 ianuarie 2026, ISU Alba. „Echipajele noastre […]
UPDATE FOTO | ACCIDENT pe DN 67C-Transalpina: Impact între două autoturisme în zona Barajului Petrești
ACCIDENT pe DN 67C-Transalpina: Impact între două autoturisme în zona Barajului Petrești Un accident rutier s-a produs, duminică, pe DN 67C-Transalpina. Este vorba de un impact între două autoturisme în zona Barajului Petrești „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe DN67C, în zona barajului Petrești. Este vorba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Peste 50% din paginile lucrării, copiate
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Peste 50% din paginile lucrării, copiate Radu Marinescu este...
Ministrul Energiei, declarații superoptimiste: „Am mare încredere că după 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri la gaz”
Ministrul Energiei: „Am mare încredere că după 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri la gaz” Ministrul Energiei,...
Știrea Zilei
FOTO | Meșterița handmade din Alba Iulia și pasiunea pentru artă: „Cea mai grea parte poate fi că această mică afacere are de multe ori puterea de a mă rupe de realitate, de prieteni, de familie”
Meșterița handmade din Alba Iulia și pasiunea pentru artă: „Cea mai grea parte poate fi că această mică afacere are...
VIDEO | Eugen Gavrilă, din Loman, unul dintre ultimii făuritori de stâlpi funerari din România: „Timpul va decide dacă se va păstra această tradiție”
Eugen Gavrilă, din Loman, unul dintre ultimii făuritori de stâlpi funerari din România: „Timpul va decide dacă se va păstra...
Curier Județean
ISU Alba: Peste 150 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza județului
ISU Alba: Peste 150 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii Potrivit...
INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj
INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj Un incendiu a izbucnit în...
Politică Administrație
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, despre acordul UE-Mercosur: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme”
Victor Negrescu: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme” Europa poate fi...
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Opinii Comentarii
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027?
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027? Punctul...
12 ianuarie: Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița, ocrotitoarea tinerilor şi studenţilor
Sfânta Muceniţă Tatiana, ocrotitoarea tinerilor și studenților, este pomenită în calendarul creştin ortodox în fiecare an la data de 12...