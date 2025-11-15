Rămâi conectat

ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în spații închise

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

în

De

ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în spații închise

ISU Alba a continuat acțiunile de control pe linia apărării împotriva incendiilor și prevenirii situațiilor de urgență.

În continuarea măsurilor dispuse pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, precum și a protecției utilizatorilor unor categorii de construcții sau amenajări, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba au desfășurat în data de 14 noiembrie 2025, controale tematice inopinate la operatori economici cu destinația de comerț (restaurante, terase, baruri).

Au fost constatate 9 nereguli, fiind aplicate 9 sancțiuni contravenționale din care 7 avertismente și 2 amenzi în cuantum de 7.500 lei.
Din cele două amenzi, una a fost aplicată pentru nerespectarea interdicției în ceea ce privește fumatul în spații închise, în cuantum de 5.000 lei.

În scopul prevenirii producerii unor situații nedorite, activitățile de control vor continua și în perioada următoare la astfel de categorii de obiective din zona de competență a ISU Alba.

