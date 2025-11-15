ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în spații închise
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în spații închise
ISU Alba a continuat acțiunile de control pe linia apărării împotriva incendiilor și prevenirii situațiilor de urgență.
În continuarea măsurilor dispuse pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, precum și a protecției utilizatorilor unor categorii de construcții sau amenajări, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba au desfășurat în data de 14 noiembrie 2025, controale tematice inopinate la operatori economici cu destinația de comerț (restaurante, terase, baruri).
Au fost constatate 9 nereguli, fiind aplicate 9 sancțiuni contravenționale din care 7 avertismente și 2 amenzi în cuantum de 7.500 lei.
Din cele două amenzi, una a fost aplicată pentru nerespectarea interdicției în ceea ce privește fumatul în spații închise, în cuantum de 5.000 lei.
În scopul prevenirii producerii unor situații nedorite, activitățile de control vor continua și în perioada următoare la astfel de categorii de obiective din zona de competență a ISU Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Trafic îngreunat la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș: Circulație pe o singură bandă din cauza lucrărilor de asfaltare de pe DN 1
Trafic îngreunat la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș: Circulație pe o singură bandă din cauza lucrărilor de asfaltare de pe DN 1 Traficul rutier se desfășoară cu dificultate sâmbătă dimineața la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș din cauza lucrărilor de asfaltare de pe DN 1. Citește și: 15 noiembrie 2025 | COD GALBEN […]
FOTO | Lucrările la podul „Maria lui Mitru” din Teiuș, în etapa finală: Primăria anunță ultimele intervenții
Lucrările la podul „Maria lui Mitru” din Teiuș, în etapa finală: Primăria anunță ultimele intervenții Vineri dimineață, 14 noiembrie 2025, reprezentanții Primăriei Teiuș au anunțat că podul rutier „Maria lui Mitru”, construit peste Valea Geoagiului, a ajuns la ultimele retușuri înainte de deschiderea completă. Potrivit acestora, în prezent se montează balustradele de protecție, elementele de […]
Bărbat din Ohaba, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta soție
Bărbat din Ohaba, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta soție Un bărbat din Ohaba a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta soție. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 noiembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Intervențiile stomatologice cu anestezie generală ar putea fi realizate în spitalele publice. Ministrul Sănătății: ,,Să fie decontat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”
Intervențiile stomatologice cu anestezie generală ar putea fi realizate în spitalele publice. Ce spune Ministrul Sănătății Intervenţiile stomatologice cu anestezie...
Radu Georgescu despre cum funcționează sistemul bancar: ,,Ai o sumă în bancă, dar știai că acești bani nu există fizic în contul tău?”
Radu Georgescu despre cum funcționează sistemul bancar: ,,Ai o sumă în bancă, dar știai că acești bani nu există fizic...
Știrea Zilei
DOLIU la Mănăstirea Râmeț: Stavrofora Ierusalima Ghibu, proinstareța mănăstirii, a încetat din viață. A fost stareță a străvechiului așezământ monahal timp de 42 de ani
DOLIU la Mănăstirea Râmeț: Stavrofora Ierusalima Ghibu, proinstareța mănăstirii, a încetat din viață. A fost stareță a străvechiului așezământ monahal...
LIVE VIDEO | Întronizarea Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj
Întronizarea Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj Întronizarea Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop are loc...
Curier Județean
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în spații închise
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în...
VIDEO | Trafic îngreunat la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș: Circulație pe o singură bandă din cauza lucrărilor de asfaltare de pe DN 1
Trafic îngreunat la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș: Circulație pe o singură bandă din cauza lucrărilor de asfaltare de...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ Pentru credincioșii...
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet Ziua mondială de...